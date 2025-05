Arrascaeta após ser herói de novo: 'Só peço para estar bem fisicamente'

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 na noite deste sábado, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Arrascaeta, que novamente decidiu para o Rubro-Negro e garantiu, de forma provisória, a liderança da competição.

O camisa 10 foi o nome do jogo mais uma vez. Após a partida, Arrascaeta comemorou o momento e falou sobre sua principal preocupação na temporada: manter-se saudável.

O que ele disse?

Sim, feliz pelo lance. É uma das coisas que a gente trabalhou na semana, atacar o espaço. Fiquei feliz com três pontos muito importantes. É um momento difícil, mas estamos juntos. Ir jogo a jogo, uma final. Só peço pra estar bem fisicamente para ajudar meus companheiros dentro do campo.Acho que vamos ter recaídas, mas o importante é se levantar o mais rápido possível. A gente tem um elemento muito qualificado. Cada jogo é uma final. Agora na quinta-feira, todos juntos. Arrascaeta em em entrevista ao Premiere.

Antes do apito inicial, o clima era de cobrança no Maracanã. A torcida, insatisfeita com os últimos dois tropeços — a derrota para o Cruzeiro no Brasileirão e o empate com o Central Córdoba na Libertadores —, protestou com gritos de "Não é mole, não, para jogar no Mengo tem que ter disposição".

Mas bastou a bola rolar para o cenário mudar. Com um início intenso, o Flamengo pressionou o Bahia e abriu o placar logo nos primeiros minutos.

O Mengão volta a campo na próxima quinta-feira (16), novamente no Maracanã, quando recebe a LDU pela fase de grupos da Libertadores.