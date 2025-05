Flamengo pega o Bahia no Maracanã para esquecer uma semana ruim

Após empatar com o Central Córdoba por 1 a 1, pela Copa Libertadores, o Flamengo terá a oportunidade de dar a volta por cima depois de dois maus resultados. O time carioca enfrentará o Bahia, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão, neste sábado, a partir das 21h. O visitante também quer entrar nos eixos depois de perder por 3 a 1 para o Nacional-URU, pela principal competição da América do Sul.

Na última rodada do Brasileiro, o Flamengo deixou a desejar e perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão. Por conta desta primeira derrota, perdeu a liderança, caindo para o terceiro lugar, com 14 pontos. Por outro lado, o Bahia venceu o Botafogo em casa, por 1 a 0, terminando em sexto, com 12.

O triunfo é importante para ambos os times, porque iria acirrar a briga pela liderança. O Palmeiras é o primeiro colocado, com 16 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. O saldo de gols palmeirense é melhor: 5 a 4.

Acostumado a escalar os seus melhores jogadores e sempre no ataque, Filipe Luís teve uma semana negativa. Não só pela derrota em Minas Gerais, como pelo empate na Argentina que deixou o Flamengo em terceiro lugar no Grupo C, com cinco pontos, atrás de Central-ARG e do LDU-EQU, ambos com oito.

O time carioca não poderá contar com o meia De la Cruz, que está suspenso, com três cartões amarelos. Filipe Luís pode optar por um estilo de jogo mais conservador e escalar o volante Evertton Araújo, mas também tem a opção de recuar Gerson para escalar mais um atacante - Michael - e formar a linha ofensiva com três jogadores.

Desfalque nos últimos dois jogos, o atacante Gonzalo Plata continua se recuperando de um edema ósseo na coxa direita e está vetado. Em contrapartida Everton Cebolinha, que também não enfrentou o Cruzeiro, está recuperado de uma pequena lesão da fáscia muscular no tornozelo esquerdo. Ele participou normalmente dos treinos de sexta-feira.

Poupado diante do Central Córdoba, o zagueiro Léo Ortiz deve voltar. Resta saber se ao lado do experiente Danilo ou de Léo Pereira, que tem cometido falhas constantes. No lado esquerdo, os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas seguem um revezamento revelado somente antes de cada jogo.

Embora venha de uma dura derrota pela Libertadores, o Bahia vive excelente fase na temporada. Venceu cinco das últimas seis partidas que disputou, todas por 1 a 0. O time comandado por Rogério Ceni voltou aos trabalhos na tarde de quinta-feira, no CT Evaristo de Macedo, visando o compromisso no Rio.

Os laterais Gilberto, com uma lesão na coxa direita, e Santiago Arias, que se recupera de um estiramento muscular, não estarão disponíveis. Diante deste cenário, o zagueiro Gabriel Xavier deve ser improvisado no setor direito, já que o volante Erick, responsável por exercer a função nas últimas três partidas, está suspenso.

Santiago Mingo deve formar a dupla de zaga titular com David Duarte, porque Kanu segue machucado. Com o volante Caio Alexandre suspenso, Nicolás Acevedo e Rodrigo Nestor disputam a vaga. O escolhido deve formar o meio-campo com Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro. No ataque, Erick Pulga, William José e Luciano Rodríguez disputam duas vagas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

BAHIA - Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Luciano Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).