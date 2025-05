'Final não se joga, se vence': Falcão motiva Brasil no futebol de areia

Fixo da seleção brasileira de beach soccer, Catarino compõe a equipe que busca o título mundial neste domingo, contra Belarus. O atleta lembrou de Falcão, o rei do futsal, como inspiração na luta pela taça.

O que aconteceu

Catarino parafraseou o ex-jogador de futsal, e disse que "final não se joga, final se vence". O camisa 4 da seleção foi bicampeão mundial em 2017 e 2024, e marcou contra os portugueses o último tento da vitória.

Uma frase que ouvi do Falcão é que final não se joga, final se vence. Trago isso comigo em todas as competições que tenho a oportunidade de vivenciar esse momento, principalmente em Copa do Mundo. Catarino, à CBF TV

Apesar de já ter sido campeão com a camisa verde e amarela, Catarino disse que esta foi a vez em que o elenco mais se preparou. O fixo agradeceu também ao suporte da CBF: "Estou aqui desde 2013, não estou falando da boca para fora, é a primeira vez que a gente tem uma preparação espetacular. Quero parabenizar o nosso staff técnico. É muito importante a recuperação que estamos tendo, esse acompanhamento sob medida, a nutrição, coisas que a gente não tinha no passado. Muito obrigado à CBF e ao presidente Ednaldo por esse suporte. É tudo com os jogadores agora".

A final deste domingo, que será disputada contra Belarus, às 12h30 (de Brasília), pode contar com o gol de número 100 do atleta. A contagem de Catarino está pausada em 99, após o tento marcado contra Portugal. "A bola sobrou, eu estava no momento certo e na hora certa e só empurrei de bico", disse o fixo, sobre como foi balançar as redes na semifinal.