Mundial de Surfe: Filipe Toledo dá show na Austrália e volta a ser campeão

Filipe Toledo está de volta ao topo. Na madrugada deste sábado, o bicampeão mundial venceu a etapa da Gold Coast, em Burleigh Heads, com uma atuação de gala contra Julian Wilson e conquistou seu primeiro título desde o retorno ao Circuito Mundial. A vitória marca o reencontro de Filipinho com os troféus após a pausa que tirou o surfista da temporada 2024 para cuidar da saúde mental.

A etapa teve um valor simbólico especial para o brasileiro. Foi justamente na Gold Coast, há dez anos, que ele venceu sua primeira etapa na elite mundial — também contra Julian Wilson. Desde então, os dois se enfrentaram cinco vezes em baterias diretas, com ampla vantagem para o brasileiro: agora são cinco vitórias contra apenas uma do australiano.

Caminho até a decisão

Toledo brilhou em praticamente todas as fases do campeonato, mas teve pedreiras no caminho até a final. Nas quartas de final, encarou Yago Dora, atual número dois do mundo, e venceu com uma atuação sólida.

Na semifinal, foi a vez de enfrentar Alejo Muniz, amigo de longa data, em uma bateria marcada por uma nota 10 do bicampeão mundial após uma onda executada com perfeição.

Final impecável

Na decisão contra Julian Wilson, Filipe mostrou desde os primeiros minutos que estava pronto para mais um título. Com apenas três minutos de bateria, voou em um aéreo com rotação completa — sua marca registrada — e arrancou nota 8,33 dos juízes. O australiano respondeu na sequência com um aéreo semelhante, mas com menor grau de dificuldade: 8,10.

A disputa seguiu acirrada. Julian seguiu pressionando com um aéreo seguido de uma batida forte, garantindo 7,73. Mas Filipinho foi ainda mais preciso: encontrou um tubo raro em Burleigh Heads e finalizou com uma manobra potente para somar 8,53 e retomar a liderança.

A confiança do brasileiro cresceu. Com o controle da prioridade, esperou pela melhor oportunidade e a aproveitou com maestria. Veio sua melhor onda da bateria: duas manobras potentes e nota 9,07, praticamente selando o título.

Julian ainda incendiou o público local com boas ondas — 8,80 e 8,40 —, mas não conseguiu evitar a vitória de Toledo. Placar final: 17,60 a 16,90 para o brasileiro.

Retomada no ranking

Com o resultado, Filipe Toledo soma agora 18 vitórias na elite, incluindo os dois WSL Finals que lhe renderam os títulos mundiais de 2022 e 2023. O título na Gold Coast é o primeiro desde seu retorno ao circuito em 2025 e o coloca de volta entre os favoritos da temporada.

A vitória também ajuda a consolidar a força do Brasil na elite. Após seis etapas, seis brasileiros estão dentro do Top-22 que garante vaga para a segunda parte do tour mundial: Italo Ferreira (1º), Yago Dora (2º), Filipe Toledo (6º), Miguel Pupo (9º), Alejo Muniz (16º) e João Chianca (22º). No feminino, Luana Silva aparece bem colocada, na 9ª posição.

Fora da zona de classificação seguem Deivid Silva (26º), Ian Gouveia (28º), Samuel Pupo (29º) e Edgard Groggia (33º), que ainda têm trabalho a fazer na reta final da temporada.