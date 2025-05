Ferreirinha rasga elogios ao elenco do São Paulo antes do clássico: "Guerreando muito"

Ferreirinha rasgou elogios ao elenco do São Paulo antes do clássico deste domingo, contra o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Invicto há 12 partidas, o time tricolor enfrentará justamente o responsável pela sua última derrota deste ano, na semifinal do Campeonato Paulista. Mas, se depender da postura do São Paulo em seus últimos compromissos, o Palmeiras não terá vida fácil para sair de campo com um novo triunfo sobre o rival.

"Estamos vindo de uma sequência muito grande sem perder, o time está batalhando muito, guerreando muito. Mesmo com todos os desfalques, todos os problemas, a gente vem se superando a cada jogo, e isso mostra que o grupo está trabalhando, tem resiliência. Fico muito feliz e isso é muito importante", comentou Ferreirinha.

Um dos destaques da equipe na atual temporada, Ferreirinha soma cinco gols e duas assistências nos 20 jogos que disputou. Com o atacante em campo, o São Paulo saiu derrotado em apenas três oportunidades neste ano.

"Momento muito especial. Fico muito feliz por estar tendo essa sequência de jogos. Jogando bem, ajudando a equipe. O Zubeldía desde quando chegou sempre me deu liberdade para flutuar dentro de campo, não ficar preso em uma posição só, então isso também está sendo muito importante para mim", prosseguiu.

O São Paulo começou a oitava rodada do Brasileirão em 11º lugar, com nove pontos, e precisa voltar a vencer na competição para subir na tabela e, de quebra, atrapalhar o rival Palmeiras na briga pela liderança.

"É sempre importante somar no Campeonato Brasileiro, é sempre bom estar pontuando. Num clássico acho que é mais importante ainda a gente ir lá buscar a vitória, porque acho que a gente está faz tempo merecendo", afirmou Ferreirinha.

"Sempre tem um peso vestir a camisa do São Paulo, ainda mais em um clássico, fica mais pesado ainda por ser dia das mães. Todo jogador acho que quer dar esse presente para as mães nesse dia", concluiu.