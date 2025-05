Fórmula 1 terá Brasil x Argentina de novo no grid após 24 anos

No próximo final de semana, Brasil e Argentina se reencontrarão na F1 após 24 anos.

Brasil x Argentina na F1 de novo

Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto serão os representantes dos dois países na elite do automobilismo. O brasileiro corre pela Sauber desde o início desta temporada, enquanto o argentino estreará no ano após assumir a titularidade da Alpine no lugar do australiano Jack Doohan.

O reencontro de Brasil x Argentina será no GP de Emilia-Romagna, na Itália. A corrida está marcada para o dia 18 de maio, no domingo que vem.

Ímola, inclusive, foi o palco da última vez que a F1 contou com pilotos dos dois países, em 2001. Naquela época, o autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari sediava o GP de San Marino.

Gastón Mazzacane na Prost, em 2001: o último piloto argentino na Fórmula 1 Imagem: Flavio Mazzi/Warm Up

Há 24 anos, Rubinho e outros dois brasileiros dividiram o grid com o argentino Gastón Mazzacane, da Prost Acer. Barrichello corria pela Ferrari, enquanto seus compatriotas Enrique Bernoldi e Tarso Marques defendiam as escuderias Orange Arrows e Minardi F1, respectivamente.

A Argentina não esteve representada na F1 por mais de duas décadas. Mazzacane foi demitido logo após o GP italiano daquele ano. Colapinto, por sua vez, fez sua estreia na categoria na última temporada. Já o Brasil teve um hiato de oito anos desde a saída de Felipe Massa em 2017 até a chegada de Bortoleto — neste meio-tempo, Pietro Fittipaldi correu pela Haas duas provas em 2020.

Bortoleto e Colapinto têm boa relação e já duelaram nas divisões inferiores do automobilismo. Em 2023, eles se enfrentaram na F3, com o brasileiro vencendo a categoria e o argentino terminando em quarto. No ano passado, ambos disputavam a Fórmula 2 até que Colapinto substituiu Logan Sargeant na F1 —Bortoleto também se sagrou campeão.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no circuito de Suzuka Imagem: Sauber/Divulgação

Em sua temporada de estreia, o brasileiro ainda não pontuou na F1. A melhor colocação do paulista até agora foi 14º no GP da China. Das outras cinco corridas no ano, ele não completou duas, terminou em 19º no Japão e ficou em 18º tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita. Ele é um dos quatro pilotos que seguem zerados (junto de Alonso, Lawson e Doohan).