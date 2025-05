Em jogo muito disputado, Flamengo bate o Corinthians pelo Jogo 1 dos playoffs da NBB

Neste sábado, pelo Jogo 1 das quartas de final dos playoffs da NBB, o Flamengo bateu o Corinthians por 93 a 88, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O Rubro-Negro, que agora lidera a série, contou com uma boa atuação de Alexey Borges, que marcou 25 pontos e deu 13 assistências. Além disso, Lucas Siewert, pivô do Flamengo, também foi bem com 16 pontos.

Do lado do Corinthians, Elyjah Clark foi o destaque, com 17 pontos. O pivô Lucas Cauê fez um duplo-duplo, com 16 pontos e dez rebotes.

Diferentemente da NBA, os playoffs da NBB são feitos no formato "melhor de 5", ou seja, quem vencer três jogos primeiro na série avança de fase.

As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, pelo Jogo 2 da série, com mando do Flamengo. A partida está marcada para iniciar às 20h15 (de Brasília).

13 ASSISTÊNCIAS para Alexey que ta jogando MUITO Essa foi absurda... pic.twitter.com/Kueo0KxBUi ? NBB CAIXA (@NBB) May 10, 2025

Como foi o jogo

Após um começo de primeiro quarto muito equilibrado. O Flamengo se aproveitou de alguns erros cometidos pelo Corinthians para tomar a frente do placar. No último lance do primeiro período, Lucas Siewert acertou uma bela cesta de três pontos, terminando os primeiros dez minutos de jogo em 25 a 21 para os cariocas.

No segundo quarto, o Flamengo começou melhor e ampliou sua vantagem. Entretanto, após uma rápida reação comandada por Elyjah Clark, o Corinthians virou o duelo. O Mengão não facilitou e as equipes trocaram de liderança algumas vezes. Porém, nos minutos finais, o Timão se sobressaiu e foi para o intervalo vencendo por sete pontos, 50 a 43.

No início do terceiro período o Corinthians até conseguiu sustentar a vantagem. Porém, com o passar do quarto, o Flamengo novamente se aproveitou dos erros do Timão e virou o placar.

No último quarto, o Flamengo até chegou a ser ameaçado pelo Corinthians, mas os cariocas conseguiram engatar boas cestas, aumentar sua vantagem e vencer a partida.