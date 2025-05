Ednaldo convoca reunião misteriosa na CBF com presidentes de federações

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, convocou uma reunião com todos os presidentes de federações estaduais para terça-feira, na sede da entidade.

O que aconteceu

O dirigente ligou para todos os cartolas para fazer o convite por telefone - é praxe mandar ofício nesses casos, o que não foi feito.

A intenção de Ednaldo era agilizar os procedimentos para uma reunião presencial - não haverá encontro virtual.

Não foi divulgado qual será o tema da reunião no Rio, apenas que o dirigente quer conversar com seus pares.

CBF no foco

Ednaldo vive um momento conturbado à frente da entidade.

Existem pedidos de afastamento do mandatário do cargo ao mesmo tempo em que ele tenta contratar um técnico para a seleção brasileira.

O principal nome é Carlo Ancelotti, que deixaria o Real Madrid para comandar o Brasil nas eliminatórias e Copa de 2026.

A reunião, publicada antes pelo portal Léo Dias, será um dia depois da audiência na Justiça do Rio para averiguar a situação de saúde e mental do coronel Nunes.

A assinatura do dirigente está no centro do questionamento sobre o acordo que trouxe validação para a eleição de Ednaldo em 2022. A oposição lança suspeita sobre a existência ou não de falsificação.