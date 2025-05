Dorival vai conversar com Memphis após cavadinha: 'Está remoendo a decisão'

O técnico Dorival Jr afirmou que o atacante Memphis Depay está remoendo a decisão de tentar uma cavadinha no pênalti contra o Mirassol, que terminou em defesa do goleiro Walter. O comandante afirmou que vai conversar com o holandês.

Memphis remoendo a decisão. "Não exponho ninguém. O que aconteceu, o próprio Memphis está remoendo a decisão. Já foi muito importante em muitos momentos e às vezes tomamos uma decisão que acaba penalizando a equipe. Conversaremos. Tudo que fazemos é buscarmos e corrigirmos erros".

Dorival vai conversar. "Jamais converso depois de uma partida. Vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que prefiro sempre trabalhar internamente. A culpa é nossa de modo geral, não apenas de um atleta. Será conversado, tentaremos entender o que se passou para que futuramente não volte a acontecer"

Gol no início do 2º tempo. "Pela segunda vez, um gol na virada do segundo tempo desarticula qualquer equipe. Precisamos corrigir rapidamente. Não podemos nos dar ao luxo de acontecer o mesmo fato duas partidas seguidas. No intervalo, alertamos para retornarmos atentos porque o adversário voltaria mais agressivo. O jogo ficou aberto depois disso"

Confira outras respostas de Dorival Jr em entrevista coletiva:

Base e ofensividade

Temos que ter cuidado com a base. Primeiro temos que ter uma equipe que volte a passar confiança ao torcedor. Equipe vinha evoluindo. Tivemos coisas ruins e boas na partida. Tivemos posse, mas está faltando o movimento final. Temos que buscar soluções para que esse volume se torne conclusões.

Félix e Cacá

Busco melhorar todos que estão no nosso grupo. Félix é de seleção equatoriana e chama atenção pelas ótimas presenças em datas Fifas. Jogador não pode ser descartado do dia para noite. Temos que confiar. Cacá vem em uma evolução. Erros acontecem. Erros são sempre coletivos e resultado é responsabilidade do treinador.

Passe final

Isso tem que ser trabalhado. Temos que simular situações para poder infiltrar a todo momento. O principal fizemos: tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola. Faltou o movimento final, a troca mais dinâmica à frente da área. Igor fez uma boa partida, tem mais ou menos as características que o Garro apresenta. Ele jogou aberto para marcar, por dentro para criar. Teve boas oportunidades.

Defesa

Difícil ter um diagnóstico. O jogo estava normal, tendo a bola e nos resguardando para abrir a linha defensiva adversário. No retorno da partida, em três minutos o Mirassol teve duas oportunidades e na sequência o gol. Estamos em um momento em que isso está acontecendo: um ataque é suficiente para acabar dentro do nosso gol. Temos que melhorar os comportamentos defensivos. Jogamos hoje com um tripé à frente da zaga. Poucas infiltrações por dentro eles conseguiram, a marcação estava compacta. Agora, foram duas jogadas que tínhamos a posse e perdemos e provocamos essa situação. Uma bola longa no segundo gol que poderíamos ter tido outro posicionamento para neutralizar.

Yuri e Carrillo

Sequências de jogos que vamos ter que fazer isso para que não exista o que aconteceu com o Hector: sentiu um problema muscular. Queremos contar com todos e por isso um o outro ficará fora pela sequência.

Política do clube

Estamos preocupados só esportivamente. Corinthians tem trabalho sério lá dentro. Estamos blindados de tudo. Justificarmos o resultado em cima de outro fato, jamais faria isso, nem que tivesse interferido, o que não interferiu.

Mirassol

Surpreendeu no resultado, sim. Estudamos muito o adversário. Gostam da bola e não tiveram ela, nós tivemos. Não foi surpresa pelo que eles vêm produzindo. Saímos do primeiro tempo com um jogo seguro e de repente o gol no início acabou gerando outra situação.