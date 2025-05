Dorival analisa erros do Corinthians em derrota e terá conversa com Memphis após pênalti perdido

Na noite deste sábado, com direito a pênalti desperdiçado por Memphis Depay, o Corinthians perdeu para o Mirassol de virada, por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Cacá fez o único gol do Timão na partida.

O Corinthians abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa. Contudo, assim como no empate em 1 a 1 com o América de Cali na última terça-feira, a equipe voltou a sofrer gols logo no início da etapa final. Neste sábado, Edson Carioca deixou tudo igual para o Mirassol aos quatro minutos do segundo tempo.

Essa foi a primeira derrota de Dorival no comando técnico do Corinthians. O treinador, então, lamentou o resultado e demonstrou preocupação com os erros que o time tem cometido, especialmente no setor defensivo.

"A virada do tempo desarticula qualquer equipe. É uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar ao luxo de, em duas partidas, acontecer o mesmo fato. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, mais atentos, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe mais agressiva. Foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio, o jogo ficou franco e muito aberto a partir daí", disse em coletiva pós-jogo.

O Corinthians sofreu o primeiro gol menos de cinco minutos depois da volta do intervalo. Já o gol de virada saiu aos 19 minutos, com Gabriel, que aproveitou desvio para completar para o fundo das redes.

"Estávamos com o jogo equilibrado. Estávamos tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro, e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, em três minutos, tivemos o adversário com duas oportunidades, e logo em seguida o gol. Estamos em um momento em que um ataque é suficiente para acabar dentro do nosso gol. Temos que continuar trabalhando, melhorar os comportamentos da equipe defensivamente falando", avaliou o treinador.

Dorival também foi franco sobre o pênalti desperdiçado por Memphis Depay e afirmou que conversará com o atleta. O holandês foi para a cobrança e decidiu bater de cavadinha, mas Walter conseguiu se recuperar a tempo e fez a defesa. No rebote, o camisa 10 mandou para fora.

"Eu jamais converso, depois de uma partida, com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que prefiro trabalhar sempre internamente, com o grupo. Até porque a culpa é nossa de um modo geral, e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Com certeza será conversado, tentaremos entender o que se passou para que, futuramente, não volte a acontecer", revelou o técnico.

"Têm situações que é necessário uma intervenção direta de quem comanda. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Têm momentos em que situações que pareçam ser repetidas a todo instante, temos que buscar uma solução, é natural. É um trabalho interno. Eu não exponho ninguém, jamais. Tenho certeza que o próprio Memphis está remoendo a decisão do que aconteceu, mas já foi muito importante em muitos momentos, e às vezes tomamos decisões que acabam penalizando a equipe", prosseguiu.

Com o resultado, o Corinthians alcançou o segundo jogo sem vencer na temporada. A equipe alvinegra segue na oitava colocação, com os mesmos 10 pontos, mas ainda pode perder posições com o decorrer da rodada.

Agora, o Corinthians vira a chave e passa a focar na Copa Sul-Americana mais uma vez. O Timão visita o Racing, do Uruguai, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C do torneio continental. E para além das falhas defensivas, Dorival também acredita que o time precisa melhorar no ataque.