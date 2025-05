De olho no Choque-Rei, São Paulo ainda não repetiu escalações em clássicos na temporada

O São Paulo já tem mais um importante compromisso neste fim de semana. Na tarde deste domingo, o Tricolor tem um clássico pela frente e visita o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse será o sexto clássico do São Paulo na atual temporada. Em cinco jogos disputados contra Corinthians, Santos e Palmeiras, o Tricolor somou duas vitórias (3 a 1 contra o Corinthians e 2 a 1 contra o Santos), um empate (0 a 0 com o Palmeiras), e amargou duas derrotas (3 a 1 para o Santos e 1 a 0 para o Palmeiras).

Em todos os clássicos de 2025, o São Paulo teve algo em comum: Luis Zubeldía não repetiu a escalação. Em cinco clássicos, foram cinco 11 iniciais diferentes do São Paulo nesta temporada, seja com alterações mínimas ou múltiplas, por necessidade ou opções técnica.

O primeiro clássico do São Paulo em 2025 foi contra o Corinthians, pela primeira fase do Campeonato Paulista. A escalação tricolor foi a seguinte: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Lucas, Luciano e Oscar; Calleri.

Depois, no duelo contra o Santos, Zubeldía precisou promover uma mudança forçada. Alan Franco teve uma sobrecarga na coxa esquerda e desfalcou a equipe. Com isso, Sabino assumiu seu lugar na zaga e formou dupla ao lado de Arboleda. O restante do time foi o mesmo da vitória sobre o Corinthians.

Já no primeiro Choque-Rei da temporada, Zubeldía optou por escalar a equipe no 3-4-2-1, com três zagueiros. Além disso, Lucas e Oscar foram poupados e entraram apenas na etapa final do clássico. Dessa forma, o ataque foi formado por Calleri, André Silva e Luciano. O 11 inicial, portanto, teve: Rafael; Ruan, Arboleda e Alan Franco; Enzo Díaz, Alisson, Pablo Maia e Igor Vinícius; André Silva e Luciano; Calleri.

? Penúltima etapa de preparação concluída para o Choque-Rei!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/JxTUdPN5gG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2025

Em seguida, o São Paulo voltou a encarar o Palmeiras, dessa vez pela semifinal do Paulista. Zubeldía manteve os três zagueiros, mas promoveu o retorno de Lucas, além das entradas de Ferraresi e Cédric Soares nos lugares de Ruan e Igor Vinícius. Nesse duelo, Pablo Maia também já estava lesionado, o que abriu espaço para o treinador testar Oscar na posição.

A escalação no Choque-Rei, dessa forma, foi a seguinte: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Enzo Díaz, Alisson, Oscar e Cédric Soares; Luciano; Lucas e Calleri.

Por fim, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, Zubeldía mandou a campo um 11 inicial bastante modificado em relação aos últimos clássicos. Em função do grande número de desfalques, jogadores como Lucas Ferreira, Matheus Alves, Ferreira, André Silva e Marcos Antônio tiveram suas chances.

O time tricolor entrou em campo com: Rafael; Cédric Soares, Ruan, Sabino e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreira; André Silva.

Com isso, apenas três jogadores do elenco do São Paulo saíram jogando em todos os clássicos neste ano: o goleiro Rafael, o lateral esquerdo Enzo Díaz e o volante Alisson.

Agora, o São Paulo pode ter mais uma nova escalação para o Choque-Rei deste domingo. Um provável 11 inicial tem: Rafael; Ferraresi (Cédric Soares), Alan Franco, Ruan (Arboleda) e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Lucas (Lucas Ferreira), Matheus Alves e Ferreira; André Silva.