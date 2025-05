Cria do Cruzeiro, Janderson passa por cirurgia e fica afastado

Por meio de suas redes sociais, o Cruzeiro divulgou que o zagueiro Janderson passou por uma cirurgia, na manhã deste sábado, para correção de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O procedimento cirúrgico foi comandado pela equipe médica da equipe mineira, no Hospital Orizonti. Sua alta hospitalar está prevista para este domingo.

O defensor vinha treinando com os profissionais, fazendo a transição das categorias de base para o time principal da Raposa. As lesões do zagueiro foram constatadas durante o treino da última segunda-feira.

Capitão do Cabuloso na Copinha, Janderson estreou pelo profissional do clube mineiro na vitória da equipe sobre o Vasco, no final do último mês.

O Cruzeiro visita o Sport na Ilha do Retiro, neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília).