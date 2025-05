Corinthians vence Araçatuba em casa e segue 100% no Paulista sub-20

Na tarde deste sábado, o sub-20 do Corinthians venceu o Araçatuba, por 3 a 2, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Araujo (2x) e Gama marcaram para o Timãozinho, enquanto Lucas e Adriano descontaram para o Araçatuba.

Com o resultado, o Corinthians segue com 100% de aproveitamento no Paulista sub-20. A equipe alcançou a terceira vitória consecutiva e foi aos nove pontos, dormindo na vice-liderança do Grupo 2. Do outro lado, o Araçatuba ainda não venceu na competição e segue com dois pontos, ficando 12ª posição da chave.

Agora, as equipes voltam a campo por competições diferentes. O Corinthians recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), na Fazendinha, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Já o Araçatuba encara o Sertãozinho no próximo sábado (17), também às 15h, no Estádio Municipal Adhemar de Barros, pela quarta rodada do Paulista sub-20.

Os gols do jogo

O Corinthians abriu o placar com oito minutos de partida. Luiz Fernando finalizou e o goleiro do Araçatuba espalmou. Araújo ficou com o rebote e só teve o trabalho de completar para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o Timãozinho.

O Araçatuba, por sua vez, deixou tudo igual aos 42 minutos. Lucas recebeu passe, carregou para dentro da área e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro Matheus Corrêa. Mas com 11 minutos da etapa final, o Corinthians voltou a ficar à frente no placar. Luiz Eduardo cobrou escanteio para dentro da área e Gama subiu mais alto que a zaga rival, cabeceando para o fundo gol.

Quatro minutos depois, o Timãozinho ampliou a vantagem. Luiz Fernando recebeu na intermediária e serviu Araújo do lado esquerdo. O camisa 7 carregou até a entrada da área e bateu forte para o gol, marcando o terceiro do Corinthians.

Já aos 30 minutos, o Araçatuba diminuiu com um belo gol. Adriano carregou pelo lado direito e arriscou um belo chute colocado de fora da área, acertando o ângulo esquerdo do gol defendido por Matheus Corrêa.