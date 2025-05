Corinthians terá Yuri Alberto no banco e Coronado titular contra o Mirassol; veja escalações

O Corinthians está escalado para o duelo de logo mais contra o Mirassol, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior promoveu mudanças nos três setores do campo e optou por poupar Yuri Alberto, além de escalar Igor Coronado como titular.

Na zaga, Félix Torres substitui André Ramalho e volta a ganhar oportunidade após a expulsão contra o Racing-URU, no último dia 24 de abril. Já na lateral direita, Matheuzinho retorna depois de ter ficado fora do último confronto em função de um controle de carga. O defensor tomou a vaga de Léo Maná.

Já no meio-campo, Dorival precisou fazer uma alteração forçada. José Martínez é desfalque por precisar realizar um procedimento dentário de urgência. Raniele, portanto, assume a vaga, assim como Igor Coronado, que sairá jogando. No ataque, Romero forma dupla ao lado de Memphis. Yuri Alberto começa no banco de reservas.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Igor Coronado; Memphis Depay e Romero.

Além de Martínez, o Timão segue com outros dois desfalques para esta partida. Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e Gustavo Henrique (cirurgia para correção de hérnia inguinal) não ficam à disposição.

Do outro lado, o Mirassol terá basicamente o mesmo 11 inicial do duelo contra o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira. A única mudança é a entrada de Iury Castilho na vaga de Cristian.

O Mirassol está escalado com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fabrício Daniel, Edson Carioca e Iury Castilho.

Ficam de fora do confronto os lesionados Alex Muralha, Luiz Otávio, Matheus Sales e Zé Vitor.

Mirassol e Corinthians se enfrentam logo mais, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

João Vitor Gobi (SP) será o árbitro do duelo, auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP). Marcio Henrique de Gois (SP) ficará no comando do VAR.