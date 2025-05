Corinthians sofre primeira derrota com Dorival e vê Mirassol quebrar tabu de 17 anos

Na noite deste sábado, o Corinthians levou a virada e foi derrotado pelo Mirassol, por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis Depay ainda desperdiçou um pênalti na primeira etapa.

Essa foi a primeira derrota do Timão sob o comando do técnico Dorival Júnior. Até o momento, o treinador havia somado duas vitórias (contra Novorizontino e Internacional) e um empate (América de Cali). Com o resultado deste sábado, o aproveitamento do comandante é de 58,3%.

Além disso, o Corinthians ainda viu o tabu contra o Mirassol ser quebrado. Na história do confronto, desde 2008, o Alvinegro nunca havia sido derrotado pelo adversário do interior paulista.

Na atual temporada, inclusive, o Corinthians já havia vencido o Mirassol. No dia 2 de março, o Timão bateu o rival por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Até este fim de semana, eram 14 jogos entre as duas equipes, com 10 vitórias do Corinthians e quatro empates. Com o triunfo deste sábado, portanto, o Mirassol colocou fim a tal tabu, somou seu primeiro triunfo no histórico do duelo e gerou instabilidade no Timão.

O resultado deste sábado fez com que o Corinthians permanecesse na oitava colocação, com os mesmos 10 pontos, mas o clube ainda pode perder posições com o decorrer da rodada. O Alvinegro também segue sem vencer fora de casa no torneio nacional - são quatro jogos, com três derrotas e um empate.

O Corinthians, agora, tenta se recuperar e volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Timão enfrenta o Racing, do Uruguai, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C da competição.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro volta a campo neste domingo, quando recebe o Santos. A bola rola às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada.