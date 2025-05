Contra o Palmeiras, Zubeldía pode alcançar maior série invicta desde chegada ao São Paulo

Vivendo bom momento na temporada, o São Paulo encara um compromisso complicado neste domingo. O Tricolor mede forças contra o Palmeiras, a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía tem dois objetivos pessoais para alcançar no clássico deste fim de semana. Primeiro, ele tenta quebrar o 'tabu' de nunca ter vencido o Palmeiras de Abel Ferreira. Depois, ele também busca alcançar sua maior série invicta desde a chegada ao Tricolor.

Neste momento, o São Paulo defende uma invencibilidade de 12 partidas entre todas as competições. O clube soma cinco vitórias e sete empates e, neste período, conseguiu resultados expressivos - especialmente na Copa Libertadores, onde garantiu 100% de aproveitamento como visitante na fase de grupos.

O Tricolor, portanto, não sabe o que é perder desde o último dia 10 de março. Na ocasião, foi derrotado justamente pelo Palmeiras, por 1 a 0, graças a um pênalti polêmico, na semifinal do Campeonato Paulista. De lá para cá, foram dois meses de resultados positivos.

Zubeldía, por enquanto, repete a sua maior sequência invicta desde que chegou ao São Paulo. Em 2024, em seus primeiros 12 jogos no comando da equipe, ele também acumulou uma invencibilidade que durou cerca de dois meses, do fim de abril à metade de junho.

Os detalhes das atividades desta sexta-feira, pelas lentes da #SPFCplay!#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/sKvfAYjygD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2025

Na época de tal série, o treinador também esteve à beira do gramado em três competições diferentes: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Tricolor embalou e o trabalho inicial do argentino animou os torcedores do São Paulo, que vinham preocupados pelos resultados anteriores.

Na atual temporada, Zubeldía já soma os mesmos 12 jogos de invencibilidade. Portanto, ele pode superar tal marca em caso de empate ou vitória sobre o Palmeiras neste domingo. O comandante, entretanto, sabe que não terá vida fácil, uma vez que o rival também chega confiante.

São Paulo e Palmeiras, por exemplo, vivem situações opostas na tabela do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com apenas nove pontos, enquanto o Verdão é o atual líder da competição, com 16.

Com isso, Zubeldía terá a missão de vencer o Palmeiras - algo que não aconteceu nos últimos quatro jogos - para manter a boa sequência no comando do São Paulo e levar a equipe às primeiras posições da tabela.