Com um a menos no fim, Flamengo vence o Bahia e dorme na liderança do Brasileiro

Com um a menos na reta final, o Flamengo fez o dever de casa e venceu por 1 a 0 o Bahia, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 17 pontos e vão dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Flamengo aconteceu no início do primeiro tempo, com Arrascaeta.

O Flamengo depende de um tropeço do Palmeiras para encerrar a rodada na liderança. O Verdão, terceiro colocado com 16 pontos, enfrenta o São Paulo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Já o Bahia segue com 12 unidades, na sexta posição.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Botafogo, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Bahia também terá clássico, contra o Vitória, na Fonte Nova.

VITÓRIA DO MENGÃAAAAO! Arrasca marca e Flamengo conquista mais TRÊS PONTOOOOOOS no Maracanã, sobre o Bahia! #fimdejogo #FLAxBAH pic.twitter.com/4v3N9JjyXn ? Flamengo (@Flamengo) May 11, 2025

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Bahia. Os rubro-negros quase abriram o placar aos três minutos. Michael roubou a bola de Mingo e cruzou para Arrascaeta. O uruguaio tentou por duas vezes, mas parou em Marcos Felipe. Em seguida, Léo Pereira cabeceou no travessão.

Os donos da casa mantiveram a postura e chegaram ao gol aos sete minutos. Arrascaeta aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O revés obrigou o Bahia a tentar atacar os rubro-negros. Os visitantes criaram boa chance em chute de Rodrigo Nestor que foi pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Kayky fazer boa jogada e finalizar para boa defesa de Rossi.

Os sustos fizeram o Flamengo melhorar na partida. No entanto, os donos da casa não conseguiram manter a intensidade dos primeiros minutos. Mesmo assim, os cariocas mantiveram a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Bahia voltou com uma postura mais ofensiva. Só que os baianos esbarravam na marcação adversária. O Flamengo também buscava o ataque, mas pecava no último passe.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Luiz Araújo, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.

Nos minutos finais, o Bahia tentou se lançar ao ataque mirando o empate. Os visitantes ficaram com um jogador a mais após a expulsão de Gerson, que recebeu o cartão vermelho por entrada forte em Erick Pulga. Mesmo assim, o Flamengo aproveitou contra-ataque e quase marcou com Luiz Araújo. O atacante acertou a trave. Com isso, os donos da casa mantiveram o resultado para sair de campo com a vitória do Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 0 BAHIA

Data: Sábado, 10 de maio de 2025



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartão amarelo: Ramos Mingo (Bahia)



Cartão vermelho: Gerson (Flamengo)

GOL: Arrascaeta, aos 7 min do primeiro tempo (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton), Allan (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta (Wallace Yan); Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro)



Técnico: Filipe Luis

BAHIA: Marcos Felipe, Gabriel Xavier , Ramos Mingo, Rezende e Iago; Acevedo, Jean Lucas (Cauly), Rodrigo Nestor (Tiago) e Luciano Juba (Everton Ribeiro); Kayky (Erick Pulga) e Lucho Rodríguez (Willian José)



Técnico: Rogério Ceni