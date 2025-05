Com um a menos, Guarani perde do São Bernardo pela Série C

O Guarani segue sem emendar uma sequência de vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Bugre foi derrotado pelo São Bernardo, por 1 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela quinta rodada da competição. Pedro Felipe anotou o único gol do jogo.

Com esse resultado, o Bugre segue com apenas três pontos e ocupa o 16° lugar. Até agora, são quatro derrotas e uma vitória. Enquanto o São Bernardo subiu para o sétimo lugar, com oito pontos.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana para disputa da sexta rodada. O Guarani enfrenta o Floresta, no Estádio Domingão, no Ceará, no sábado, a partir das 17 horas (de Brasília). O São Bernardo entra em campo no domingo para duelo contra o Caxias, às 16h30, no Estádio 1° de Maio.

O jogo

O São Bernardo abriu o placar aos 12 minutos. Ferrugem recebeu dentro da área, foi até o fundo e cruzou. A bola bateu em Pedro Felipe na pequena área e morreu no fundo do gol, sem chance para Andrey. O goleiro ainda evitou o segundo tento dos visitantes já nos acréscimos, com tentativa de Felipe Azevedo.

Por volta dos 15 minutos do segundo tempo, o Guarani quase empatou. João Victor avançou em jogada individual pela esquerda, se livrou da marcação e bateu para o gol. A bola ainda bateu no travessão e saiu por cima da meta de Junior Oliveira. Na sequência, o goleiro fez grande defesa e buscou a bola no cantinho após chute de Rafael Bilu.

O Guarani ficou com um a menos aos 22 minutos. Nathan deu dura entrada no meio-campo e recebeu o cartão vermelho. Mais confortável na partida, o São Bernardo teve boa chance aos 33, com Felipe Garcia, que viu Andrey espalmar.

Veja outros resultados da quarta rodada da Série C:

Náutico 2×0 Confiança