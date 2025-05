Com mudanças, Santos faz treino tático e avança em preparação para pegar o Ceará

Neste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos avançou em sua preparação para enfrentar o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier comandou um treino tático de olho no duelo que acontece na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão. A venda de ingressos começou na última sexta-feira.

O treinador santista comandou um treino tático e, diante de alguns retornos importantes, fez alterações na equipe. O meia-atacante argentino Álvaro Barreal, recuperado de um problema no adutor da coxa esquerda, voltou a treinar normalmente com o restante do grupo e já está integrado às atividades com bola. Outro que retorna gradualmente é o meio-campista Zé Rafael, que também realiza trabalhos físicos com o elenco e busca o melhor ritmo após cirurgia.

Quem também reaparece como opção para o Santos é o lateral direito Aderlan. O jogador não entra em campo desde 2024, quando sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo. Após longo período de recuperação, ele voltou a ser relacionado recentemente e ficou no banco de reservas contra o Grêmio. Aderlan ainda readquire ritmo de jogo e pode pintar na vaga de Luisão, que está improvisado.

Por outro lado, o time terá ausências relevantes. João Schmidt, com lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, está fora da partida e se junta a Neymar e Guilherme no departamento médico. Os dois atacantes seguem tratamento por contusões musculares.

Com as mudanças, Cléber deve escalar Luisão improvisado na lateral-direita. Gabriel Bontempo, por sua vez, herda a vaga de Schmidt no meio-campo.

Uma formação provável do Peixe tem: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano (Barreal), Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Soteldo.

O Santos ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela, com quatro pontos conquistados. O Ceará, por sua vez, é o sétimo colocado, com 11 pontos. A venda de ingressos para o duelo teve início nesta sexta-feira.