Com final eletrizante, Bragantino empata com Grêmio e pode dormir na liderança do Brasileirão

O Red Bull Bragantino empatou em 1 a 1 com o Grêmio neste sábado, na Arena, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Amuzu abriu o placar para o Tricolor gaúcho. Pitta deixou tudo igual no minuto seguinte. Com o resultado, o time de Bragança Paulista assumiu a liderança provisória da competição, ultrapassando Flamengo e Palmeiras.

Para se manter na ponta da tabela, o Red Bull Bragantino terá de torcer por um tropeço do Flamengo (empate ou derrota) contra o Bahia neste sábado e por uma derrota do Palmeiras contra o São Paulo neste domingo.

O Grêmio volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando recebe o Godoy Cruz, às 19h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. Já o Red Bull Bragantino terá pela frente o Palmeiras, domingo, dia 18 de maio, às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

O jogo

O primeiro tempo não contou com grandes emoções. Jogando fora de casa, o Red Bull Bragantino procurou neutralizara as ações do Grêmio e não se expor muito, procurando uma oportunidade de explorar os espaços deixados pelos donos da casa, sem sucesso.

Na etapa complementar, o Grêmio conseguiu ser mais eficiente no ataque e deu trabalho para o goleiro Cleiton. A primeira boa chance aconteceu aos 19 minutos, quando Braithwaite cobrou falta da entrada da área, no cantinho, mas parou no arqueiro do Red Bull Bragantino.

Mais tarde, aos 25 minutos, Braithwaite novamente assustou. O atacante recebeu de Monsalve dentro da área e bateu de primeira, mesmo pressionado pela marcação, forçando outra boa defesa de Cleiton.

Na sequência, Jemerson completou de cabeça o cruzamento da esquerda e novamente Cleiton apareceu bem para espalmar para escanteio.

A pressão gremista continuou e aos 33 minutos Monsalve tirou tinta da trave ao receber de Amuzu e arriscar de fora da área, mandando muito próximo à meta defendida por Cleiton.

Antes do apito final, mais precisamente aos 40 minutos, o Grêmio teve uma grande chance de garantir a vitória com Arezo, que ficou com a bola dentro da área após cobrança de escanteio e bateu forte, carimbando a trave. Assim, coube aos tricolores de conformarem com o empate sem gols dentro de casa.

Mas, dois minutos depois, Amuzu conseguiu balançar as redes para o Grêmio. Em jogada de contra-ataque, o atacante recebeu com liberdade pela esquerda, levou para o meio e, de fora da área, bateu no cantinho, desta vez sem chances para o goleiro Cleiton. Um belo gol para abrir o placar.

Só que no minuto seguinte o Red Bull Bragantino estragou a festa gremista empatando o jogo com Isidro Pitta, que recebeu de Eric Ramires e completou de primeira, no cantinho, para assegurar o importante ponto aos visitantes.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 10 de maio de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Amuzu, aos 42 do 2ºT (Grêmio); Pitta, aos 43 do 2ºT (Red Bull Bragantino)



Cartões amarelos: Sant'Anna (Red Bull Bragantino); Monsalve (Grêmio)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Camilo (Ronald), Dodi e Nathan (Monsalve); Alysson (Amuzu), Cristian Oliveira (Arezo) e Braithwaite.



Técnico: Mano Menezes.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon (Gustavinho); Vinicinho (Laquintana), Lucas Barbosa (Pitta) e Sasha.



Técnico: Fernando Seabra.