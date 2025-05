Bruno Blindado é nocauteado por canadense e fica em situação delicada no UFC

A situação de Bruno Silva no Ultimate ficou ainda mais complicada depois deste sábado (10). Em um combate de 'vida ou morte' para sua continuidade na organização, 'Blindado' foi nocauteado pelo canadense Marc-André Barriault, com pouco mais de um minuto de luta, no UFC 315, em Montreal (CAN).

Agora, Bruno Blindado amarga uma sequência negativa de cinco derrotas e, provavelmente, viu sua caminhada no principal evento de MMA do mundo chegar ao fim. Depois de iniciar sua trajetória na entidade de forma promissora, com três vitórias por nocaute consecutivas, o lutador paraibano sofreu sete reveses em oito lutas.

A luta

Depois de começar de forma promissora, com uma boa combinação de golpes que assustou o canadense, Bruno Blindado foi encurralado na grade e caiu nocauteado após receber uma sequência de cotoveladas na cabeça.

Confira os resultados do UFC 315:

Marc-Andre Barriault venceu Bruno 'Blindado' por nocaute;

Daniel 'Willycat' venceu Jeong Yeong Lee por decisão unânime dos juízes;

Bekzat Almakhan venceu Brad Katona por nocaute.

