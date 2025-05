Brasil vence Portugal com golaços e vai à final da Copa de futebol de areia

O Brasil venceu, de virada, o clássico das areias contra a seleção de Portugal por 4 a 2, neste sábado (10), e foi à final da Copa do Mundo de futebol de areia, em Seychelles. Thanger, Filipe, Rodrigo e Catarino fizeram os gols brasileiros. Bernardo Lopes e André Lourenço marcaram para os europeus.

A seleção brasileira agora enfrenta na decisão Belarus, que bateu Senegal por 5 a 2, na outra semifinal, hoje mais cedo. A decisão acontece já neste domingo (11), às 12h30 (de Brasília). Na areia, o Brasil já é hexa e agora vai em busca do heptacampeonato mundial da modalidade.

Como foi o jogo

A seleção portuguesa começa pressionando, criando chances perigosas com Jordan, destaque e principal nome dos portugueses. O Brasil demorou a entrar no jogo.

Pressão dá resultado e a seleção portuguesa abre o placar. Bernardo Lopes aproveitou desvio da defesa e desviou para o gol de cabeça, no susto. Foi o único gol de um primeiro período pouco inspirado.

O Brasil volta melhor para o segundo período e empata o jogo cedo. Catarino acertou o travessão de bicicleta e, no lance seguinte, Tanger tentou outra bicicleta e, dessa vez, mandou para o gol.

Filipe vira o jogo para o Brasil com um golaço. Após passe na medida do goleiro Bobô, o camisa 5 pegou na veia de pé esquerdo e mandou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro português.

André Lourenço empata o jogo para a seleção de Portugal. Após troca de passes pelo alto, recebeu sozinho na área e completou para o gol.

Rodrigo coloca o Brasil de novo em vantagem em um 'quase pênalti'. O R9 tentou a bicicleta e Pedro Martins impediu a jogada com o braço no limite da área. O próprio Rodrigo foi para a cobrança e soltou uma bomba para fazer o terceiro gol brasileiro.

Catarino amplia a vantagem no final do jogo. Após erro da defesa portuguesa, Thanger dominou e tocou para Catarino finalizar livre e fazer o quarto gol brasileiro e fechar a conta.

Thanger e Rodrigo comemoram classificação

Autor de um dos gols da semifinal, Thanger revelou um puxão de orelha da mãe, a quem dedicou o gol e a vitória da seleção:

Não sei nem o que dizer. Só quero agradecer a Deus por tudo que tenho vivido. Minha mãe ontem me deu um puxão de orelha e falou que eu tinha que acertar o gol. No vestiário eu sempre falo de Deus e de família. Minha mãe me pediu essa vitória de Dia das Mães. E você, adulto, que tem uma mãe que cuida de você, você é privilegiado. Eu sou privilegiado por ter uma mãe como a senhora.

disse Thanger após o jogo.

Rodrigo exaltou a união do grupo e revelou estar jogando no sacrifício, em função de dores no abdômen:

Tem sido maravilhoso essa união do grupo. Eu, particularmente, hoje nem sabia se ia conseguir jogar. Estou sentindo uma dor no abdômen desde o outro jogo, no aquecimento estava com dor, mas Deus é maravilhoso, reservou esse momento. Meus companheiros correram muito por mim. Só tenho a agradecer a entrega desse time. Sem dúvida nenhuma, a nossa união é o fator principal para a gente chegar nessa final tão esperada. Agradecer a todo mundo que torceu, disponibilizou um pouquinho do tempo de vocês para estar torcendo pela gente A gente está fazendo a nossa parte, graças a Deus e agora é descansar e manter a tranquilidade e pensamento positivo para a gente lear mais essa estrelinha para o Brasil.

disse o camisa 9 brasileiro.

Lances importantes

Salvou! Voleio perigoso de Jordan, craque da seleção portuguesa. Antônio salvou de cabeça em cima da linha para evitar o primeiro gol português.

1x0. Os portugueses abriram o placar. Após jogada na direita, a bola desviou na defesa brasileira e Bernardo Lopes completou para o gol quase no susto.

Bike na trave! O Brasil voltou inspirado para o segundo período. Catarino recebeu, levantou e emendou uma bicicleta que carimbou o travessão.

1x1. Agora a bike foi no gol! Tanger dominou no pivô, levantou a bola e puxou e virou uma puxeta de perna esquerda para empatar o jogo.

2x1. Que golaço! Passe perfeito do goleiro Bobô para Filipe, que emendou uma pancada de esquerda no ângulo para virar o jogo para o Brasil.

2x2. Portugal empatou faltando cinco minutos para encerrar o segundo período. Troca de passes pelo alto, até cair no pé de André Lourenço, que completou para o gol.

3x2. Depois de toque de mão português no limite da área, Rodrigo bateu o tiro direto com força e fez o terceiro gol do Brasil na semifinal.

4x2. O quarto gol brasileiro foi de Catarino. Recebeu de Thanger após vacilo português e teve calma para definir o lance e ampliar a vantagem.