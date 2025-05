Botafogo recebe Troféu Larry O'Brien, da NBA, no Nilton Santos

O troféu Larry O'Brien, símbolo máximo da NBA, marcou presença em um treino do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. O clube carioca recebeu a taça neste sábado, no Nilton Santos.

A taça foi exibida ao lado do troféu da Libertadores conquistado pelo Alvinegro no ano passado. Marlon Freitas, Alexander Barboza e Kauê, jogadores do Botafogo, aproveitaram a ocasisão para registrar o momento.

A visita faz parte da turnê promocional do troféu que antecede as finais da NBA e a NBA House, que acontecerá em São Paulo, de 5 a 22 de junho.

O Botafogo tem compromisso marcado para este domingo. No Nilton Santos, o Glorioso recebe o Internacional, às 20h (de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O troféu da NBA seguirá no Nilton Santos durante o pré-jogo da partida deste domingo, no setor Leste Inferior.