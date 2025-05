Benfica e Sporting empatam e deixam o título português em aberto para a rodada final

Na corrida pelo título português, Benfica e Sporting empataram em 1 a 1 no Estádio da Luz, neste sábado, pela penúltima rodada do torneio local. Akturkoglu foi às redes pelo Alvi-Rubro, enquanto Trincão anotou para os visitantes.

Ambas as equipes possuem 79 pontos conquistados e estão empatadas na liderança da competição. Com três gols de vantagem no saldo, o Sporting está à frente na corrida pelo título da Liga Portugal.

A decisão vai ficar para a última rodada do campeonato, que terá as partidas dos dois times simultâneas, no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília). O Benfica visita o Braga no Estádio Municipal, já o Sporting recebe o Vitória de Guimarães no Estádio de Alvalade.

Os gols do jogo

Com apenas quatro minutos do apito inicial, Gyokeres carregou pela esquerda e deixou na entrada da área para Trincão, que bateu de esquerda para inaugurar o marcador.

Aos 18 minutos da segunda etapa, Pavlidis realizou uma bela jogada pela esquerda. O atacante driblou quatro defensores e cruzou para Aktürko?lu empurrar para o fundo das redes.