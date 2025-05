Belal Muhammad faz promessa ousada antes do UFC 315: "Maior performance que já viram"

Atual campeão meio-médio (77 kg) do Ultimate, Belal Muhammad vai fazer sua primeira defesa de título neste sábado (10), diante do australiano Jack Della Maddalena, quinto colocado no ranking da categoria. E no que depender do americano de ascendência palestina, sua participação no UFC 315, sediado em Montreal, no Canadá, vai ser histórica.

Na quinta-feira (8), durante a coletiva de imprensa do UFC 315, que contou com a presença dos protagonistas dos principais combates do evento, Belal prometeu entregar para os fãs uma performance nunca antes vista por eles. A ousada declaração do campeão contrasta com a expectativa em torno do seu desempenho neste sábado, já que boa parte da comunidade do MMA considera o estilo de luta do atleta americano 'burocrático', apesar de eficiente.

"Eu amo essa energia daqui, estou empolgado. Tenho esperado pela minha primeira defesa de título e finalmente chegou. E vocês estão prestes a presenciar a maior performance no MMA que já viram nas suas vidas", prometeu Muhammad.

Pesos-leves de olho

Quem certamente estará de olho na disputa entre Belal e Della Maddalena no UFC 315 é o campeão peso-leve (70 kg) Islam Makhachev, que tem o interesse de subir para lutar pelo cinturão meio-médio caso Muhammad - seu amigo pessoal - seja destronado pelo australiano. Além do russo, Ilia Topuria e Charles Do Bronx também devem estar atentos ao evento deste sábado, já que, dependendo do resultado, o futuro de ambos também pode ser alterado.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok