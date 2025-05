Bayern de Munique supera o M'gladbach e ergue a taça do Alemão

Com o título do Campeonato Alemão já garantido, o Bayern de Munique bateu o Borussia Monchengladbach, neste sábado, por 2 a 0. A partida, pela penúltima rodada da competição, ocorreu na Allianz Arena. Harry Kane e Olise marcaram os gols.

Vitória nossa nesse jogo mais do que especial! ? A Allianz Arena sentirá muito a sua falta, Thomas! ??? ?? #FCBBMG | 2-0 ?? pic.twitter.com/9ZpbKaCE5V ? FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) May 10, 2025

Este foi o confronto em que os Bávaros ergueram, finalmente, a taça da Bundesliga, conquistada no último domingo, após o empate do Bayer Leverkusen em 2 a 2 diante do Freiburg. Com o triunfo, o Bayern chegou aos 79 pontos em 33 partidas.

A derrota tira do Monchengladbach a chance de disputar uma competição europeia na próxima temporada. A equipe ocupa a nona colocação com 45 pontos.

Pela última rodada do Alemão, ambos os times voltam a campo no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília). O Bayern visita o Hoffenheim na PreZero Arena, enquanto o Monchengladbach recebe o Wolfsburg no Borussia-Park.

Os gols do jogo

Em uma jogada individual pela direita, aos 30 minutos do primeiro tempo, Michael Olise cortou para dentro e finalizou de esquerda. No meio do percurso, Harry Kane desviou de cabeça e viu a bola morrer no fundo das redes.

Aos 45 minutos da etapa complementar, Sané enfiou para Olise que, próximo à pequena área, bateu de bico no canto direito do goleiro para sacramentar o triunfo dos bávaros.