Avaí empata com Atlético-GO e desperdiça chance de liderar Série B

Neste sábado, na Ressacada, o Avaí recebeu o Atlético-GO, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e empatou sem gols. O resultado mantém o time catarinense no G4 da Segunda Divisão, no entanto deixa um gosto amargo, visto que uma vitória poderia deixar a equipe na ponta.

Diante do empate, o Avaí chegou aos 12 pontos e subiu para a terceira colocação da Série B. Em caso de triunfo, o Leão da Ilha chegaria aos 14 pontos e assumiria a liderança, ao menos, provisoriamente, já que outras equipes do G4 ainda jogam nesta rodada.

O Atlético-GO, por sua vez, ganhou duas posições e foi para o décimo lugar, com dez pontos somados.

Pela oitava rodada da Série B do Avaí volta aos gramados na próxima quinta-feira (15), quando visita a Ferroviária, às 21h35 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa.

Já o Dragão tem como próximo compromisso o Remo, em casa, no Estádio Antônio Accioly. A bola rola às 16h do dia 18, um domingo.

O JOGO

O Avaí dominou boa parte do jogo, especialmente no segundo tempo, com maior volume ofensivo e boas chances criadas por Marquinhos Gabriel, Gaspar e Hygor. Apesar da pressão e de várias jogadas perigosas, o time catarinense não conseguiu transformar a superioridade em gols, esbarrando na pontaria e nas defesas do goleiro Anderson.

O Atlético-GO, por sua vez, apostou em jogadas de contra-ataque e nas bolas paradas, tendo como destaques as tentativas de Kauan e Pottker. A equipe goiana também mostrou dificuldades para concluir com precisão e acabou se segurando na defesa nos momentos de maior pressão do Avaí.