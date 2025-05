Após 4 meses, Gabriel Medina volta ao surfe em piscina de ondas em SP

Gabriel Medina está de volta ao surfe. Após quatro meses afastado das atividades, o atleta brasileiro surfou neste sábado, na maior piscina de ondas Wavegarden do mundo, em São Paulo.

O tricampeão mundial escolheu o Beyond The Club - projeto do qual também é sócio - para marcar a sua volta o?cial ao esporte. Em fevereiro deste ano, Medina tornou-se sócio da KSM Realty, idealizadora do projeto.

O atleta explicou a escolha da piscina para retomar os treinos e projetou os próximos desafios.

"Voltar a surfar foi um momento muito especial para mim. Por recomendação do meu médico, retomei os treinos principalmente na piscina, porque é um ambiente mais controlado e seguro para essa fase. Estou ainda mais feliz por poder voltar (ao surfe) no Beyond The Club, um empreendimento inovador da KSM Realty, empresa da qual recentemente me tornei sócio. Esse é o primeiro clube com essa proposta no mundo, um verdadeiro marco para São Paulo. Poder dar mais esse passo no esporte dentro de um projeto do qual faço parte tem um signi?cado enorme para mim. Estou muito animado de estar de volta, sentindo novamente a energia das ondas e já pensando nos próximos desa?os. Podem apostar: em breve vem muita coisa boa", celebrou Medina.

Nos últimos dias, Medina acompanhou pessoalmente os testes técnicos ao lado de sur?stas como Dani Garcia, Krystian Kymerson, Alex Ribeiro, Jadson André, Matheus Navarro e Mateus Sena.