Zé Rafael tem vida nova no Santos e quer apagar má impressão do Palmeiras

Do UOL, em Santos (SP)

Zé Rafael tem uma nova rotina no Santos e busca apagar a impressão que deixou no fim da passagem vitoriosa de sete anos pelo Palmeiras.

O que aconteceu

Zé Rafael está recuperado após uma cirurgia na coluna e deixou de sentir o que chamava de "dores insuportáveis". A limitação aparecia em situações básicas do dia a dia.

Não precisar mais tomar injeções é um alívio para Zé, que está muito ansioso para estrear pelo Santos. Ele pode ser relacionado para a partida contra o Ceará, segunda-feira, no Allianz Parque, justamente o estádio do Palmeiras, clube onde fez história. O Peixe trocou o local do jogo.

O Palmeiras optou por um tratamento conservador em Zé Rafael, mas as dores não passavam. Com dificuldade, Zé se tornou reserva e, mesmo assim, jogou 37 vezes com Abel Ferreira em 2024.

Multicampeão, o meio-campista foi destaque e acabou chamado de "Trem" até 2023, porém, o ano irregular de 2024 gerou críticas e a perda da vaga de titular absoluto com Abel Ferreira. Zé evitou falar da coluna para "não dar desculpa".

Quando chegou o interesse do Santos, Zé Rafael titubeou e precisou de três tentativas do Peixe para se convencer. O plano ideal era dar a volta por cima no Palmeiras, mas o atleta entendeu que o Verdão não tinha o mesmo planejamento.

A ideia agora é apagar a má impressão do ano passado e mostrar que ainda pode ser destaque do futebol brasileiro. Aos 31 anos, ele não atua desde novembro de 2024.

A cirurgia inédita

O procedimento na coluna de Zé Rafael foi o primeiro em um atleta de futebol de alto nível. A operação foi realizada em 6 de fevereiro, e se imaginava quatro meses de tratamento. Zé conseguiu reduzir essa expectativa em um mês.

O problema chamava espondilolistese. Isso é o "desalinhamento entre duas vértebras, ocasionando dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas".

Era uma situação difícil. Sofri dor para tudo, não só para treinar e para jogar, mas questões básicas do dia a dia. Joguei, na verdade, o ano todo com muita dor, consequentemente limitado e, obviamente, você acaba perdendo rendimento, porque nesse nível que a gente joga, estando a 100%, o nível já é difícil de competir, agora quando você está abaixo dos adversários, complica.

Zé Rafael

A cirurgia foi realizada pelo doutor Alberto Godfrid em um método moderno. O procedimento envolveu o uso de enxertos ósseos autólogos [procedimento cirúrgico que utiliza o próprio osso do paciente para reparar lesões ósseas].