Zé Rafael diz que pensou em parar e crê em retomada do Santos: 'Temos um time competitivo'

Contratado no início do ano para reforçar o elenco do Santos em seu retorno à elite do futebol nacional, o volante Zé Rafael foi apresentado nesta sexta-feira de forma oficial. Logo na sua chegada, ele foi submetido a uma cirurgia na coluna, passou pelas fases de recuperação e, agora em forma, tem chances de fazer a sua estreia na equipe. Apto a voltar, ele afirmou, no entanto, que esteve muito perto de pendurar as chuteiras.

"Cheguei a pensar em parar de jogar. Conversei com os médicos e falei que se tivesse que passar pelas dores dos últimos anos, eu não iria continuar. Era insuportável. Isso me limitava muito. Eram 24 horas com dor. Ano passado foi extremamente desgastante. Mas agora, com a cirurgia, é vida nova. Buscar a minha melhor condição física, técnica e mental para fazer o melhor possível", afirmou o jogador.

Após consultar a família e decidir pela sequência da carreira, o jogador espera agora voltar a fazer o que mais gosta, que é jogar futebol e poder ajudar o Santos.

"Vou trabalhar muito para evoluir. Fiz uma cirurgia nova, que nenhum atleta da modalidade tinha realizado e estamos nos adaptando. Na parte tática, posso fazer o primeiro homem de meio-campo, segundo volante ou o terceiro, como era no Bahia. Estou preparado para atuar e espero que seja breve (esse retorno).

Experiente, ele comentou sobre o momento turbulento do clube, mas disse acreditar na retomada. O ex-jogador do Palmeiras comentou sobre o perfil do elenco e elogiou a qualidade de seus companheiros, que agora precisam se adaptar ao estilo de trabalho do recém-chegado técnico Cléber Xavier.

"Acho que a nossa equipe tem grandes jogadores, atletas com qualidade e capacitados para jogar em alto nível. Às vezes o que realmente falta é acreditar em si próprio e também no time. Isso é de cada um. Vivenciando o dia a dia, vejo que os companheiros são muito competitivos", afirmou.

Na classificação do Campeonato Brasileiro, a situação da equipe é bastante preocupante. Com quatro pontos em sete rodadas, a equipe da Baixada ocupa o penúltimo lugar, vem de três derrotas seguidas e só está à frente do lanterna Sport.

Neste fim de semana, o Santos tenta se reabilitar diante do Ceará. Marcado para segunda-feira, o confronto vai ser realizado no Allianz Parque.