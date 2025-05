Zé Rafael celebra recomeço no Santos após cogitar até aposentadoria

Nesta sexta-feira, Zé Rafael foi oficialmente apresentado como jogador do Santos. O volante celebrou a oportunidade de vestir a camisa do Peixe e detalhou como foi a negociação para sair do Palmeiras.

""Muito feliz de estar aqui, uma nova oportunidade, um novo começo, espero que eu possa ajudar o Santos a retomar o grande nível que sempre teve. Tudo aconteceu rapidamente. Iniciei o ano no Palmeiras, quando tive a oportunidade de sair vi com um bom desafio, um bom lugar para recomeçar. O clube me proporcionou tudo isso. Estou muito feliz de estar aqui", disse.

"O primeiro contato foi no dia do Natal, uma conversa bem casual. Não teve nada de vai ou não vai, bem aberto. Um convite para começar a conversar. Essa recusa não teve. Depois disso, passando as férias, retomamos as conversas e acabou que logo depois disso eu aceitei vir para o Santos", ampliou.

O jogador de 31 anos está no clube desde o começo do ano, mas passou por um procedimento cirúrgico na coluna em fevereiro e, por isso, ainda não estreou. Ao longo destes três meses, fez tratamento com a fisioterapia e, no momento, está sendo inserido gradativamente aos treinos com o elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico.

"A recuperação foi muito boa. Tudo isso acontece pois a cirurgia foi um sucesso. Agradeço aos médicos que me operaram, equipe do Santos que foi fantástica, e um pouco de mérito a mim, que me dediquei muito para tudo voltar como era. A forma demora um pouco, não é tão natural quanto a gente gostaria, mas estou feliz e satisfeito. É o mais importante".

A lesão, aliás, incomodou bastante Zé Rafael ao longo da última temporada, quando ainda defendia o Palmeiras. O volante falou sobre as dores que sentia e revelou que pensou até em se aposentar.

"Quando eu voltei esse ano, eu já tinha conversado com os médicos e falei que, se eu tivesse que passar pelo mesmo ano com as mesmas dores, eu pararia de jogar. Era uma dor insuportável, que me limitava muito, apesar de esconder muitas vezes. Fazia mesmo sofrendo. Era algo que me limitava muito, não apenas durante os treinos e jogos. O pior problema era conviver com a dor 24 horas. Isso mexeu muito com a minha parte psicológica. Ano passado foi extremamente desgastante. Depois da cirurgia, é vida nova. Como sempre fui. Buscar a minha condição física, técnica e mental para fazer com maior excelência possível", relatou.

"O ano passado foi muito complicado, sofrido. Muita gente não sabia o que acontecia, nem eu sabia que era tão grave. Eu por característica optei por seguir. Nunca estamos 100%, mas essa lesão atrapalhou demais durante o ano, me impossibilitou de muita coisa. Diminuía meu nível, foi o ano que menos joguei em tempo e jogos. Mas ficou para trás", completou.

Agora, o camisa 6 do Alvinegro Praiano vive a expectativa de estrear na segunda-feira, na partida contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Allianz Parque, às 20 horas (de Brasília).

"A cirurgia foi um recomeço, hoje estou 100% sem dor. É recondicionamento, parte técnica e tática. Foram meses fora dos gramados, isso faz diferença enorme. A gente sente isso depois das férias com um mês, imagina com quatro ou cinco meses. Necessita um tempinho de paciência, recondicionamento, mas não vai ser um problema para mim. Sempre me dediquei muito. Não é idade ou cirurgia que me farão perder as características. Vou dar meu melhor para ajudar o Santos", finalizou.

Zé Rafael chega ao clube paulista de forma definitiva, com contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

Quem é Zé Rafael?

Nascido em Ponta Grossa (PR), Zé Rafael foi revelado na base do Coritiba e começou a carreira profissional em 2012. Ainda passou por Novo Hamburgo e Londrina antes de chegar ao Bahia, em 2017, onde ganhou destaque.

Na equipe de Salvador, o volante atuou por duas temporadas, com 128 jogos, 18 gols e nove assistências. Em dezembro de 2018, foi contratado pelo Palmeiras.

Foram seis anos no Verdão. Ao todo, foram 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).