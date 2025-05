Zagueiro Viery é promovido ao elenco profissional do Grêmio

Nesta sexta-feira, o Grêmio informou que o jovem zagueiro Viery, de 20 anos, foi promovido ao elenco profissional. O jogador já se juntou aos novos companheiros no CT Luiz Carvalho.

Viery foi relacionado pela primeira vez para uma partida profissional em junho de 2023. Já a estreia aconteceu em janeiro deste ano, na goleada do Grêmio por 4 a 0 sobre o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho.

Antes de se tornar zagueiro, o atleta atuava como lateral esquerdo no sub-16. Viery se destacou pela liderança, boa saída de bola e por algumas assistências aos companheiros.

O elenco do Grêmio, que vem de um empate sem gols com o Atlético Grau, pela Sul-Americana, se prepara para o duelo deste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.