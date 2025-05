Zagueiro do São Paulo cresce na Libertadores e pressiona diretoria por compra

O zagueiro do São Paulo, Ruan Tressoldi, tem se consolidado como uma das referências do time na Copa Libertadores. O defensor participou em todos os primeiros quatro jogos da equipe na competição e tem somado bons números.

Ruan foi titular em dois dos quatro compromissos do São Paulo na Libertadores. O zagueiro figurou entre os 11 iniciais contra o Libertad, no Paraguai, e Alianza Lima, no Peru, mas também foi acionado contra o Talleres, na Argentina, e Alianza Lima, no Morumbis.

Enquanto esteve em campo pelo São Paulo na Libertadores, Ruan Tressoldi amargou apenas dois gols de times adversários, ambos no duelo com o Alianza Lima, no Morumbis, em que os comandados de Zubeldía acabaram sofrendo o empate em 2 a 2 após abrirem 2 a 0.

Ruan lidera o ranking de cortes entre todos os jogadores do São Paulo na competição. São 14 no total, uma média de seis por jogo. O zagueiro foi um dos destaques na última terça-feira ao neutralizar completamente o atacante Paolo Guerrero, uma das principais armas ofensivas do time do Alianza Lima.

As boas atuações recentes de Ruan Tressoldi jogam pressão sobre a diretoria do São Paulo. Isso porque o zagueiro possui contrato de empréstimo válido até 30 de junho de 2025. Sem dinheiro em caixa para investir em novas contratações, o Tricolor espera conseguir ampliar a cessão do jogador junto ao Sassuolo, da Itália.