Leverkusen anuncia saída de Xabi, que deve substituir Ancelotti no Real

O Bayer Leverkusen anunciou hoje a saída de Xabi Alonso ao final da temporada. O treinador deve ser o substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid.

O que aconteceu

O clube informou que aceitou o pedido de rescisão de contrato, válido até o meio de 2026. Xabi deixará o Leverkusen após dois anos e meio.

O Bayer 04 alcançou reconhecimento duradouro no mundo do futebol através do sucesso direcionado sob o comando de Xabi Alonso. Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen

O treinador estará na beira do campo nas duas últimas partidas do clube alemão na temporada, contra o Borussia Dormund e o Mainz 05.

Xabi confirmou o fim de vínculo, mas desconversou sobre o futuro. O comandante é o principal cotado para assumir o Real Madrid na próxima temporada.

Não é o momento de falar sobre o futuro, uma vez que queremos ter uma despedida bonita aqui no domingo. É um momento de sentimentos misturado. Mistura de emoções, seguimos o caminho certo nesse tempo juntos. Ainda tenho dois jogos muito emocionantes pela frente. Xabi Alonso, em coletiva de imprensa

O futebol e a vida são de encontrar o melhor momento. Essa foi minha intenção. E assim queríamos que fosse a despedida, sobretudo levando em conta o tempo tão longo, bonito e importante que estivemos aqui. Quero desfrutá-lo até o último momento.

Xabi assinará com o Real Madrid por três temporadas, informou o jornal espanhol Marca. Ele, porém, não deve comandar o time merengue no Super Mundial.

Já Ancelotti, atual comandante do Real, se despedirá ao final do Campeonato Espanhol e deve assumir a seleção brasileira. O italiano afirmou recentemente que comentará seu futuro após a última rodada de La Liga, marcada para 25 de maio.

Xabi conquistou três títulos pelo Leverkusen: Campeonato Alemão 2023/24, a Supercopa da Alemanha 2024/25 e a Copa da Alemanha 2023/24.