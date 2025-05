WSL renova com Banco do Brasil e mantém torneio que revela surfistas

Do UOL, no Rio de Janeiro

A World Surf League (WSL) renovou até 2027 com o Banco do Brasil e considera ser o maior contrato da história do surfe na América Latina.

O que aconteceu

A continuidade da parceria também manterá o Circuito Banco do Brasil. O torneio é considerado o principal do país para revelar novos talentos à Brazilian Storm.

Disputado por surfistas de todas as gerações, o Circuito Banco do Brasil de Surfe realizou 14 etapas desde o seu início, em 2022. Foram nove cidades visitadas, sendo oito nas três regiões que compõem a costa litorânea brasileira: Garopaba (SC), Salvador (BA), Ubatuba (SP), Saquarema (RJ), São Sebastião (SP), Torres (RS), Marechal Deodoro (AL) e Natal (RN), além de uma etapa inédita em Itupeva (SP), no interior de São Paulo, quando pela primeira vez na América Latina foi feito um evento em uma piscina de ondas artificiais.

Ao todo, foram 1.624 inscrições e 278 novos surfistas competindo profissionalmente pela primeira vez. O predomínio brasileiro é evidente, com 606 participantes nacionais, entre homens e mulheres. Além disso, outras 14 nacionalidades também vieram ao Brasil para competir: África do Sul, Argentina, Austrália, Chile, Equador, Estados Unidos, Itália, México, Peru, Polônia, Porto Rico, Uruguai, Suécia e Venezuela.

O Circuito Banco do Brasil consagrou 20 campeões com ao menos uma etapa. A jovem Laura Raupp, de 19 anos, é a maior vencedora, com quatro títulos na sua prateleira.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe é o maior campeonato de surfe da atualidade no Brasil e na América Latina, dando oportunidade para os surfistas competirem em diversas localidades da costa brasileira também gerando entretenimento para o público e trazendo um legado importante para os locais onde passa com ações ambientais e sociais importantes. É uma competição que apoia o esporte, mas que traz consigo uma série de benefícios e valores que vão muito além

Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina

Naming rights e presença na etapa de Saquarema

A renovação mantém também o patrocínio para a etapa de Saquarema (RJ) do Championship Tour, a divisão de elite do surfe e onde estão nomes consagrados como Filipe Toledo, Italo Ferreira e outros. Este ano o torneio acontecerá entre os dias 21 a 29 de junho na praia de Itaúna.

Já o Challenger Series — a divisão de acesso também em Saquarema — terá os naming rights do Banco do Brasil. Ela passará a se chamar "Banco do Brasil Saquarema Pro, apresentado por Corona Cero".