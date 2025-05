Weverton vê Palmeiras maduro para jogo com São Paulo e convoca torcida: 'Domingo de casa cheia'

Com 100% de aproveitamento na Libertadores e no topo da classificação do Campeonato Brasileiro, o goleiro Weverton aproveitou o fim do treino desta sexta-feira para exaltar o bom momento do Palmeiras e convocar a torcida para lotar a Arena Barueri para o clássico de domingo com o São Paulo, pela oitava rodada do Nacional.

Um dos pilares do elenco, ele espera ter nas arquibancadas do estádio, o torcedor como o 12º jogador. "Domingo será um jogo importante, diante de um adversário que também está vivendo um momento bom na Libertadores, e isso traz confiança. O estádio deve estar lotado e que a família Palmeiras possa nos incentivar. Sabemos o quanto isso faz a diferença. É um domingo para encher a Arena Barueri", afirmou o jogador em entrevista ao site do clube.

Invicto há sete partidas contra o rival (três vitórias e quatro empates), o jogador comentou o trabalho que vem dando frutos sob o comando do técnico Abel Ferreira. A determinação pela vitória e a resiliência diante de momentos difíceis foi destacada pelo atleta.

"Fazemos tudo que for preciso para vencer. Quando não sofremos gol, a chance de ganhar existe até o último minuto e vencemos duas Libertadores praticamente no último lance do jogo. Estamos felizes com o momento que estamos vivendo. Quem acompanha sabe que é fruto de muito trabalho", comentou o goleiro.

Nesta sexta-feira, os jogadores fizeram trabalhos técnicos com ênfases táticas sob o comando da comissão de Abel Ferreira. Os atletas com mais desgaste foram liberados mais cedo, enquanto o restante aprimorou fundamentos na parte final.

Com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos, Weverton afirmou que o time soube assimilar a derrota em casa para o Bahia e a melhor resposta tem sido dada dentro de campo. "A equipe atingiu um nível de maturidade muito bom e a forma que estamos jogando, competindo, é o Palmeiras que todo mundo espera. Que a gente possa continuar assim, jogando em alto nível, competindo e vencendo", completou.