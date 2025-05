UFC 315: Luta de José Aldo muda de categoria após negociação de bastidores; entenda

Na manhã desta sexta-feira (9), algo bastante inusitado ocorreu durante a pesagem oficial do UFC 315. Durante a cerimônia realizada em Montreal (CAN), um dos combates de maior apelo do evento foi mudado de categoria de peso de última hora. Originalmente programado para ser disputado entre os pesos-galos (61 kg), a luta entre José Aldo e Aiemann Zahabi foi transferida para a divisão dos penas (66 kg) após uma negociação de bastidores entre as partes envolvidas no confronto.

Durante a transmissão da pesagem oficial no canal do UFC no Youtube, foi informado que Aldo e Zahabi estariam conversando com a alta cúpula do evento, mais precisamente com Sean Shelby, antes mesmo de passarem pela balança. Automaticamente a teoria de que um dos lutadores estaria com problemas no corte de peso surgiu. Enquanto os fãs e imprensa aguardavam algum tipo de acordo em um possível 'peso-casado', todos foram pegos de surpresa com o anúncio de que o duelo entre o brasileiro e o canadense havia sido oficialmente mudado de divisão de peso.

Após o desfecho, Aldo subiu ao palco bastante abatido (veja abaixo ou clique aqui) e cravou 64,8 kg na balança - uma marca bem acima do limite original dos galos, mas dentro do novo limite estabelecido para a divisão dos penas. Logo em seguida, seu adversário, Zahabi, despontou com um semblante bem mais confortável. Sem aparentar desgaste com o corte de peso, o atleta canadense despontou com 64,4 kg - 400 gramas mais leve que o 'Rei do Rio'.

Problemas com Aldo?

Até pela forma como Aldo subiu na balança, visivelmente desgastado com o processo de corte de peso, os fãs suspeitaram que ele teria sido a parte envolvida no combate com problemas em atingir o limite dos galos. A teoria foi posteriormente confirmada pelo jornalista Ariel Helwani, que alegou que o confronto foi transferido para o peso-pena após o UFC perceber nos bastidores que o brasileiro não iria conseguir atingir a marca original para a disputa - estabelecida em até 61,6 kg.

Com o acordo firmado e a luta oficialmente transferida para a divisão até 66 kg, a tendência é que tanto Aldo quanto Zahabi tenham se hidratado antes de passar pela balança - o que explicaria ambos estarem consideravelmente acima do limite dos galos, mas, ainda assim, abaixo da marca dos penas. Após tal episódio, agora resta saber em qual categoria o 'Rei do Rio' dará continuidade à sua carreira.

Disputas de título confirmadas

Apesar do episódio entre Aldo e Zahabi, que acabou roubando a cena durante a pesagem, os protagonistas do UFC 315 não tiveram problemas na balança. Os campeões e os desafiantes foram, inclusive, os primeiros a subirem ao palco para confirmarem as duas disputas de títulos programadas para liderarem o card numerado no Canadá.

No 'main event', Belal Muhammad e Jack Della Maddalena atingiram a mesma marca - 77,1 kg - e confirmaram o confronto pelo cinturão dos meio-médios. Reserva de luxo, Ian Garry também cumpriu seu papel, atingindo 76,2 kg. Os serviços do irlandês, entretanto, não serão necessários. Já no 'co-main event', a campeã Valentina Shevchenko despontou com 56,2 kg - cerca de 500 gramas mais leve que a desafiante francesa Manon Fiorot, que cravou o limite de 56,7 kg.

Blindado não bate o peso

Além de Aldo, outros dois brasileiros também proporcionaram emoção extra durante a pesagem. Último lutador a passar pela balança, Bruno Silva falhou na cerimônia, ao exceder o limite dos médios em 450 gramas. Com a marca de 84,9 kg, 'Blindado' surgiu quase 1 kg mais pesado que seu adversário, Marc-Andre Barriault. A tendência é que o brasileiro seja multado e perca um percentual de sua bolsa pela infração cometida.

Outro representante do 'Esquadrão Brasileiro' que viveu um drama foi Daniel Santos. Após exceder o limite dos penas em 400 gramas na primeira tentativa, 'Willycat' voltou para a balança e, a minutos do fim, se despiu, utilizou o biombo e conseguiu cravar o limite da categoria: 66,2 kg - mesma marca que seu oponente, Jeong Yeong Lee, aferiu.

Enquanto os homens brasileiros passaram por maus bocados, as mulheres não tiveram problemas. Tanto Natália Silva quanto Jéssica 'Bate-Estaca' venceram a balança, cravaram 57,1 kg e confirmaram seus duelos contra Alexa Grasso e Jasmine Jasudavicius, respectivamente.

Confira abaixo todos os pesos aferidos para o UFC 315:

Belal Muhammad (77,1 kg) x Jack Della Maddalena (77,1 kg)

Valentina Shevchenko (56,2 kg) x Manon Fiorot (56,7 kg)

José Aldo (64,8 kg) x Aiemann Zahabi (64,4 kg)

Alexa Grasso (57,1 kg) x Natália Silva (57,1 kg)

Benoit Saint Denis (70,7 kg) x Kyle Prepolec (70,7 kg)

Mike Malott (77,5 kg) x Charles Radtke (77,7 kg)

Jéssica 'Bate-Estaca' (57,1 kg) x Jasmine Jasudavicius (56,2 kg)

Modestas Bukauskas (92 kg) x Ion Cutelaba (92,9 kg)

Navajo Stirling (92,9 kg) x Ivan Erslan (92,9 kg)

Marc-Andre Barriault (83,9 kg) x Bruno 'Blindado' (84,8 kg)*

Daniel 'Willycat' (66,2 kg) x Jeong Yeong Lee (66,2 kg)

Brad Katona (61,6 kg) x Bekzat Almakhan (61,6 kg)

Ian Garry (76,2 kg)**

* O brasileiro excedeu o limite da categoria em 450 gramas

**Reserva da luta principal, o irlandês bateu o peso

