Tsitsipas, 19º tenista do ranking, diz que adoraria bater bola com o papa Leão XIV

A informação de que o papa Leão XIV é fã de tênis empolgou alguns dos principais tenistas do circuito profissional. Disputando o Masters 1000 de Roma, a poucos quilômetros do Vaticano, o grego Stéfanos Tsitsipas afirmou nesta sexta-feira que adoraria bater uma bolinha com o novo pontífice.

"Por que não?", afirmou o ex-número três do mundo, ao ser questionado sobre a possibilidade de trocar umas bolas com o santo padre. "Sinto que figuras como ele podem ensinar coisas aos seres humanos. Sinto-me sortudo por estar aqui quando ele foi anunciado", completou o atual 19º do ranking da ATP.

O então cardeal americano Robert Prevost foi anunciado como novo papa na tarde de quinta-feira enquanto diversas partidas de tênis eram disputadas no Foro Itálico, na capital italiana. Uma imagem de Leão XIV foi exibida no placar da quadra central durante a vitória do britânico Jacob Fearnley sobre o local Fabio Fognini. E, nas paredes externas do estádio, uma tela gigante estava sintonizada em um canal de notícias que cobria o anúncio do novo papa.

O tênis é o esporte favorito do novo papa, que se considera um "tenista amador". "Eu me considero um tenista bastante amador. Desde que saí do Peru, tive poucas oportunidades de praticar, por isso estou ansioso para voltar à quadra", disse, entre risos, o então cardeal Prevost, em entrevista publicada em setembro de 2023.

Na ocasião, ele havia acabado de ser nomeado cardeal por Francisco, seu antecessor no cargo máximo da Igreja Católica. "Não que esse novo emprego tenha me deixado muito tempo livre para isso até agora", comentou o americano em entrevista ao site Augustinian Order ao ser questionado sobre o que gosta de fazer em seu tempo livre.

"Também gosto muito de ler, fazer longas caminhadas e viajar, conhecendo e desfrutando de lugares novos e diversificados. Gosto de relaxar com os amigos e conhecer uma ampla gama de pessoas diferentes. Pessoas diferentes podem melhorar muito nossas vidas", completou o novo papa.