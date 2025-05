Surfe: Toledo brilha no fim e encontra Yago Dora nas quartas da Gold Coast

Filipe Toledo brilhou nos minutos finais e garantiu sua vaga nas quartas de final do Gold Coast Pro 2025, disputado em Burleigh Heads, Austrália. O bicampeão mundial lidera o forte desempenho brasileiro no evento: quatro surfistas do país estão entre os oito melhores — Yago Dora, Miguel Pupo e Alejo Muniz também avançaram.

Toledo Air Show

Toledo protagonizou uma das grandes viradas do campeonato até agora. Contra o norte-americano Jake Marshall, que vinha com boas notas e liderava até os minutos finais, Filipinho precisava de 6.01 para virar a bateria. Foi então que ele encontrou uma rampa perfeita, voou em um aéreo com rotação completa e pouso limpo, arrancando nota 8.00 dos juízes.

Foi empolgante para quem estava assistindo, mas não pra mim. Hoje estava difícil, fui abençoado por conseguir aquela rampinha. Aquela onda apareceu do nada Filipe Toledo

Com o resultado, Toledo agora enfrenta Yago Dora em duelo 100% brasileiro nas quartas de final, o que já garante um representante do país na semifinal da etapa australiana da WSL.

Yago assume a vice-liderança

Yago Dora é o novo vice-líder do ranking mundial Imagem: Andrew Shield/WSL

Yago passou pelo mexicano Alan Cleland em uma bateria de poucas ondas boas e venceu nos instantes finais com duas viradas consecutivas. Com isso, ele assumiu a vice-liderança do ranking em tempo real e pode até sair da Gold Coast como líder do Mundial dependendo de seu resultado final, já que Italo Ferreira acabou eliminado de maneira precoce.

Depois de um começo lento, Cleland virou com uma nota 6.00 e ampliou a vantagem, deixando Yago precisando de 7.50. O brasileiro reagiu com uma nota 7.00 e, nos dois minutos finais, encontrou duas ondas seguidas no inside para virar o confronto — 3.73 pontos na última, suficientes para garantir a vitória.

Alejo volta às quartas

Em grande forma, Alejo Muniz venceu o havaiano Barron Mamiya e avançou às quartas na Gold Coast, assim como em 2011, quando estreava na elite. Em uma bateria equilibrada, Muniz conseguiu a virada definitiva com uma nota 5.57 após ótima leitura da série e finalização potente na junção.

Com a boa campanha, Alejo já subiu oito posições no ranking e, no momento, aparece acima da linha de corte do meio da temporada.

Miguel Pupo bate Deivid Silva

Miguel Pupo venceu Deivid Silva em confronto equilibrado e agora encara Julian Wilson nas quartas. Pupo virou a bateria com uma nota 6.83 e consolidou a vitória com um 5.50, superando os 6.00 de Deivid. Com o resultado, Pupo e Toledo já garantiram vaga antecipada na elite de 2026.

Despedida brasileira

João Chianca fez uma das melhores notas do dia — 8.00 —, mas acabou eliminado por Jordy Smith, que virou o confronto com um tubo nota 9.17.

Já Ian Gouveia também teve boa atuação, chegou a virar a bateria contra Kanoa Igarashi com 6.67, mas levou o troco nos minutos finais e terminou em 17º lugar.

Próxima chamada

A próxima chamada do Gold Coast Pro está marcada para esta sexta-feira (9), às 17h45 (horário de Brasília). A previsão indica ondas acima de 1,5 metro em Burleigh Heads, o que promete mais um dia de alto nível no pico australiano.