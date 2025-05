Sport anuncia a contratação do técnico português António Oliveira, ex-Corinthians

O Sport está com novo comandante em sua tentativa de desencantar no Brasileirão e deixar a lanterna. E mais uma vez será um português. Sai Pepa, entra o compatriota António Oliveira, ex-Corinthians. O treinador não trabalhava desde julho de 2024, justamente quando deixou o clube paulista.

"O Leão tem novo treinador! O português António Oliveira já está no Recife para comandar o elenco rubro-negro na Série A. Seja muito bem-vindo ao nosso clube", anunciou o Sport nas redes sociais. O contrato assinado vale até o fim da temporada, com possibilidade de renovação.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife anunciou oficialmente a contratação do técnico português António Oliveira para a sequência da temporada. O treinador assinou contrato até o fim de 2025, com cláusulas de renovação automática em caso de classificação para a Copa Sul-Americana", revelou a diretoria pernambucana.

António Oliveira desembarcou no Recife na noite de quinta-feira e foi apresentado ao elenco e ao staff rubro-negro nas atividades desta sexta-feira. Ele chega acompanhado por Diego Favarin, Felipe Zilio, Vitor Couto e Fábio Miguel, que compõem sua comissão técnica.

"A chegada de António reforça o compromisso do clube com um projeto ambicioso e competitivo para o restante da temporada", frisou o Sport, que garante querer bem mais do que simplesmente lugar contra o rebaixamento.

Em sete rodadas no Brasileirão, foram dois empates e cinco derrotas do Sport, que tentará, sob nova direção, desencantar na competição. Neste domingo, a partir das 16 horas, a equipe recebe o Cruzeiro sob perspectiva de transformar o bom futebol em resultados positivos.