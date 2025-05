Soberba ou rivais fortes? Inter, Flu e Galo sofrem contra sul-americanos

A noite de ontem (8) foi muito ruim para os brasileiros nas competições sul-americanas: Inter, Atlético-MG e Fluminense foram derrotados. No Fim de Papo, Bira e Milly Lacombe debateram se os rivais estão melhores ou se os brasileiros estão soberbos.

As três derrotas aconteceram fora de casa. O Inter perdeu para o Atlético Nacional (COL) por 3 a 1; o Galo foi derrotado pelo Deportes Iquique (CHL) por 3 a 2; e o Fluminense caiu diante do San José (BOL), 1 a 0.

Bira: Sul-Americana virou troféu de consolação

Cai nesse lugar de soberba. Acaba caindo nesse lugar. Parece que a Sul-Americana ficou para os clubes esse ano como troféu de consolação. E aí, eles começam a patinar por conta da soberba e vira a muleta perfeita para dizer que abandonou a competição porque é vista como segunda prateleira do continente, não é tão expressiva. E muitos usam como desculpa o número de lesões. [...] Não era para esses times passarem vergonha.

Bira

Milly: Domínio brasileiro perdeu potência

O Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana e o Corinthians está bem perto disso. [,..] O domínio do Brasil está sendo observado de perto por outros clubes. Então, é claro que ia perder a potência. O Palmeiras se mantém ali, e o Flamengo a gente achou que manteria. Mas é só o Palmeiras que manteve a regularidade. [...] Era esperado.

Milly Lacombe

