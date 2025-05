São Paulo terá atletas de Cotia em todas as finais europeias: confira quem são

Com as finais das competições europeias definidas nesta semana, o São Paulo terá jogadores formados na base da equipe presentes em todas as decisões dos torneios do continente. Antony, Beraldo e Casemiro irão representar o Tricolor nas disputas das taças do velho continente.

Na final da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo compõe o grupo que tentará conquistar a taça pela primeira vez na história do clube. Para isso, terá que superar a Inter de Milão.

Em 2023, o zagueiro subiu definitivamente para o elenco profissional do São Paulo e assumiu a titularidade do clube em pouco tempo. Ao final daquele ano, foi campeão inédito da Copa do Brasil com o clube e vendido por um valor recorde na época ao PSG, ocupando o posto de zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, até a venda de Vitor Reis (Palmeiras para o City) neste ano.

Já na decisão da Liga Europa, com o Manchester United, Casemiro busca tirar os Red Devils da fila de oito anos sem títulos continentais na partida diante do Tottenham.

Multicampeão com o Real Madrid, o volante foi revelado pelo Tricolor Paulista em 2010 e vendido à equipe espanhola em 2012. Pelo time do Morumbi, conquistou a Copa Sul-Americana sobre o Tigre, taça nunca conquistada pelo São Paulo até a ocasião.

Por último, Antony, campeão da Copinha com o clube paulista em 2019, irá defender o Real Betis na decisão da Liga de Conferência em duelo diante do Chelsea. O atacante subiu à equipe principal em 2019 e se transferiu ao Ajax, da Holanda, no ano seguinte. No total, atuou 49 vezes com as cores do São Paulo e acumulou seis gols e assistências.

Com uma base prestigiada no mundo da bola, o São Paulo já está lançando uma nova safra de jogadores. Lucas Ferreira e Matheus Alves, ambos crias de Cotia, assumiram os papéis de Lucas Moura e Oscar no período de suas lesões e vêm tendo bons desempenhos.

Os dois devem ser mais uma vez titulares no próximo confronto da equipe, contra o Palmeiras neste domingo, em partida que ocorre no Allianz Parque às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Confira as datas das finais europeias:



PSG x Inter de Milão - 31/05 - 16h (de Brasília)



Manchester United x Tottenham - 21/05 - 16h (de Brasília)



Real Betis x Chelsea - 28/05 (de Brasília).