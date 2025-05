São Paulo perde em casa para o Bauru e sai em desvantagem nas quartas do NBB

O São Paulo começou as quartas de final do NBB com o pé esquerdo. Nesta sexta-feira, no Ginásio Dr. Antonio Leme Nunes Galvão, no Morumbis, o Tricolor perdeu o primeiro duelo contra o Bauru, por 96 a 85.

Os principais destaques são-paulinos na partida foram Bennett e Paulo, que anotaram 16 pontos. Do outro lado, Alex, com 21 tentos, se destacou pelo time do interior paulista.

O segundo jogo da série está marcado para às 19h30 (de Brasília) desta segunda-feira, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP).

O jogo

O São Paulo começou melhor e venceu o primeiro quarto por 24 a 20, com destaque para Miller, dono de sete pontos tricolores no primeiro período. A equipe paulista, contudo viu a dupla Brite e Davi anotarem oito pontos cada e virarem o jogo para o Bauru, que venceu o segundo quarto por 26 a 17.

O Tricolor voltou com uma postura diferente do intervalo e dificultou a vida da equipe visitante. O terceiro quarto, no entanto, terminou empatado em 19 a 19, e o time da casa chegou no último quarto em desvantagem. No último quarto, o Bauru venceu por 31 a 25.

Minas vence o Vasco em duelo equilibrado

No outro confronto válido pelas quartas de final do NBB desta sexta-feira, o Minas visitou o Vasco, no Ginásio de São Januário, e venceu. A equipe mineira não teve vida fácil, mas fez 90 a 86 em cima dos cariocas e saiu na frente na briga pela vaga na semifinal.

Baralle, com 28 pontos, foi o principal destaque do Minas na partida, enquanto Jamaal, com 19, se destacou pelo Vasco.

As equipes voltam a se enfrentar pelos playoffs do NBB na segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte.