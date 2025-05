São Paulo divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão

O São Paulo divulgou, na noite desta sexta-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo sábado (17), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização das entradas terá início a partir das 10h deste sábado e será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que quiserem assistir ao duelo diretamente do Morumbis terão que adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net, uma vez que não haverá bilheteria física no estádio.

A partir das 10h deste sábado, a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 22h, começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 10h do domingo, enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 22h do mesmo dia.

Na segunda-feira, os tricolores que tiverem três estrelas estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 10h. Depois, às 22h, a comercialização será aberta para os que têm duas estrelas, enquanto os sócios que tiverem somente uma estrela podem adquirir os bilhetes às 10h da terça-feira.

Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 22h de terça-feira. A venda para o público geral, mediante disponibilidade de entradas, será iniciada às 10h da quarta-feira (14).

Os valores dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

O São Paulo vive bom momento na temporada e detém uma sequência invicta de 12 partidas. No Campeonato Brasileiro, entretanto, o Tricolor não está em grande situação: figura na 11ª colocação, com nove pontos. Agora, a missão da equipe é voltar a vencer no torneio nacional após dois empates consecutivos.

Confira os preços dos ingressos para a partida contra o Grêmio:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 50,00



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 80,00



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100,00



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 100,00

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 80,00



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150,00



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200,00



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200,00

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150,00



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150,00

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 300,00