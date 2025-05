São Paulo de Zubeldía alcança feito que nem Telê e Autuori conseguiram

O São Paulo de Luís Zubeldía alcançou na terça-feira (6) um feito que nem mesmo os times campeões de Telê Santana e Paulo Autuori conseguiram na Copa Libertadores.

O que aconteceu

O São Paulo bateu o Alianza Lima por 2 a 0, no Peru, e assim venceu todos os jogos da fase de grupos da competição como visitante. Isso jamais havia acontecido na história do clube. Além dos peruanos, o time tricolor fez 2 a 0 no Libertad, no Paraguai, pela terceira rodada, e superou o Talleres, na Argentina, por 1 a 0, na estreia da fase de grupos. Curiosamente, o único tropeço na atual edição foi no Morumbis: 2 a 2 diante do Alianza Lima.

O São Paulo não conseguiu esta façanha nem mesmo nos três anos em que se sagrou campeão da Libertadores: 1992, 1993 e 2005. Telê Santana era o técnico na década de 90, enquanto Paulo Autuori estava no comando na campanha do tri.

No primeiro título, com Telê, o time acumulou uma vitória (3 a 0 sobre o San José-BOL), um empate (1 a 1 com o Bolívar-BOL) e uma derrota (3 a 0 para o Criciúma) na fase de grupos. Já no ano seguinte, o Tricolor entrou direto na fase de mata-mata por ser o campeão do ano anterior -o mesmo aconteceu em 1994.

Em 2005, sob os comandos de Emerson Leão, Milton Cruz e, por fim, Paulo Autuori, o São Paulo terminou a fase de grupos invicto, mas não conseguiu vencer como visitante. Foram três vitórias no Morumbi e três empates fora de casa, contra Universidad de Chile-CHI, Quilmes0-ARG e The Strongest-BOL.

Já com Muricy Ramalho, o São Paulo tricampeão brasileiro chegou ao vice da Libertadores em 2006 vencendo dois jogos como visitante na fase de grupos, mas perdendo outro. Em 2007, foram dois empates e uma derrota, assim como em 2008. Já em 2009, o Tricolor também foi superado em uma das partidas fora do Morumbi.

Com a vitória sobre o Alianza Lima ontem, o São Paulo encaminhou sua vaga para as oitavas de final da competição. O time chegou a dez pontos ganhos e pode carimbar a vaga caso o Talleres (ARG) vença o Libertad (PAR) amanhã (8).

Zubeldía iguala melhor sequência

Com a vitória sobre o Alianza Lima, Zubeldía igualou sua maior sequência invicta desde que chegou ao São Paulo: 12 jogos. A marca antiga data da chegada de Zubeldía ao comando tricolor, em abril de 2024. Naquela oportunidade, ele também ficou 12 jogos invicto desde sua estreia até a derrota para o Cuiabá.

Agora, o treinador coloca a marca à prova contra o Palmeiras, o último time que venceu o Tricolor. Os times se enfrentam no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o time tricolor volta a jogar pela Libertadores, quando recebe o Libertad no Morumbis.