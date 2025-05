Roncadelli vence e vai pegar Meza na semifinal do ATP Challenger 50 de Santos

O uruguaio Franco Roncadelli conquistou nesta sexta-feira a classificação à semifinal do Santos Brasil Tennis Cup, ao vencer Gonzalo Villanueva, por dois sets a zero (6/4 6/2).

A semifinal é a primeira da carreira do atleta de 25 anos, 367º da ATP e o número 1 de seu país no ranking mundial. O uruguaio celebrou a classificação inédita.

"Estou muito contente, fiz uma grande partida e não estou pensando muito ainda. Mas estou feliz com o nível que venho jogando essa semana, melhorando um pouco a cada jogo, mas vou desfrutar, com certeza", falou Roncadelli após a vitória.

Desde a aposentadoria de Pablo Cuevas, o Uruguai enfrentou um vazio, sem um top 100 na ATP e tem em Roncadelli seu novo representante. Uma situação que ainda vai levar um tempo para mudar.

"Não temos a mesma economia que o Brasil ou a Argentina, não temos muitos projetos e isso dificulta o surgimento de novos jogadores, não temos com quem treinar por lá, por isso treino na Argentina, mas acredito que aos poucos a situação vai mudando e torço para que mais jogadores surjam no Uruguai", afirmou Roncadelli.

O adversário do uruguaio na semifinal será o cabeça de chave 1, o equatoriano Alvaro Guillen Meza, que eliminou Renzo Olivo por duplo 6/3.

As outras duas semifinais serão jogadas ainda hoje, sendo a do brasileiro Matheus Pucinelli e Lautaro Midon(ARG) a última do dia.

Nas duplas, os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos superaram os brasileiros Victor Pagotto e João Vitor do Lago por 2×1 (4/6 6/4 e 10/6) e estão na final da competição. Eles aguardam a definição da outra semifinal entre o brasileiro Pedro Boscardin e o Gonzalo Villanueva e Lorenzo Rodrigues e Franco Roncadelli.