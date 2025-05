Rival detalha bastidores e culpa José Aldo por mudança de categoria no UFC 315

Na manhã desta sexta-feira (9), durante a pesagem oficial do UFC 315, em Montreal (CAN), os fãs de MMA foram surpreendidos com o anúncio de que a luta envolvendo José Aldo sofreu uma mudança importante: saindo da divisão dos galos (61 kg) e indo para os pesos-penas (66 kg). Horas após a cerimônia, Aiemann Zahabi, rival do brasileiro no card, revelou o que de fato ocorreu nos bastidores e culpabilizou o 'Rei do Rio' pela alteração de última hora no confronto.

Em entrevista ao canal esportivo local 'SportsNet' logo após a pesagem, o canadense atrelou a mudança de categoria à dificuldade que Aldo vinha apresentando no corte de peso. Zahabi foi alertado para interromper seu processo de desidratação, pois, segundo a alta cúpula do UFC, seu adversário não bateria o limite de peso dos galos. Após um breve impasse, as equipes envolvidas no combate negociaram e, com a ajuda de Sean Shelby, mantiveram a luta de pé - mas em uma nova divisão de peso.

"Estava cortando peso, assim que saí dos cobertores de manhã, já estava com 62 kg. Mas foi quando recebemos as mensagens e ligações dizendo para parar de cortar (peso). Disseram: 'José (Aldo) não consegue bater o peso, ele está com 65,7 kg, não tem como atingir o limite e a Comissão (Atlética) não permite (lutas) com mais de 2,2 kg de diferença'. Então não tinha (possibilidade) de pegar 20% da bolsa dele, tínhamos que fazer uma luta nos pesos-penas. A opção nos galos estava completamente fora de cogitação. Então tive que pensar, negociar. Poderia ter dito não, a luta estava (virtualmente) cancelada. Negociamos com o Sean Shelby, eles (UFC) me fizeram uma oferta que aceitei e a luta está de pé", relatou o canadense.

Luta da vida do canadense

Faz sentido Zahabi ter aceitado mudar os termos do combate a fim de preservá-lo. Afinal de contas, o duelo com Aldo é uma espécie de 'luta da vida' para o canadense. Além de competir em seu país, sendo o atleta da casa, Aiemann terá a oportunidade de medir forças contra um ex-campeão e membro do 'Hall da Fama' do UFC. Quando o confronto foi anunciado, inclusive, o representante da 'Tristar Gym' admitiu que ficou surpreso por ter sido emparelhado com um rival do calibre do brasileiro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sportsnet (@sportsnet)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok