Renato Augusto volta ao gramados após mais de três meses na derrota do Fluminense pela Sul-Americana

O Fluminense perdeu para o San José-BOL, nesta quinta-feira, por 1 a 0, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Hernando Siles. A partida marcou o retorno de Renato Augusto aos gramados depois de mais de três meses afastado por lesão.

O meia de 37 anos começou a partida no banco de reservas e entrou em campo logo no começo do segundo tempo, no lugar de Joaquín Lavega. Em campo, segundo dados do Sofascore, Renato Augusto teve 93% de passes certos (13/14), deu um passe decisivo, finalizou duas vezes, venceu dois duelos e realizou um duelo.

Fim de jogo. GV San José 1×0 Fluminense. Voltamos a campo no domingo, às 17h30, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. pic.twitter.com/E89MXAPzAl ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2025

"Feliz por voltar. Muito tempo parado. Uma cirurgia que não é fácil, é chata. Claro que não era nas condições que gostaria. Para quem está em um ritmo de jogo, a altitude já é difícil, imagina para quem está voltando agora. Achei que, com um pouquinho mais de cuidado, poderíamos ter saído com um resultado um pouco melhor. Claro que é difícil jogar aqui, com um time que não vem jogando sempre. Falta entrosamento. Na altitude, a gente sabe que é difícil", disse Renato Augusto em entrevista à Paramount+.

O jogador estava longe dos gramados desde o dia 26 de janeiro, quando foi titular no duelo entre Fluminense e Madureira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Renato Augusto sofreu uma luxação no ombro esquerdo e precisou passar por cirurgia.

O meia voltou a ser relacionado no último sábado, quando o Tricolor recebeu o Sport, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, mas não saiu do banco de reservas.

Contratado pelo Fluminense no começo do ano passado, junto ao Corinthians, Renato Augusto disputou 34 jogos pela equipe carioca, marcou um gol e deu uma assistência.

Derrota do Fluminense na altitude

Com um time reserva, o Fluminense perdeu para o San José, com gol de Moises Calero, na altitude de La Paz. Assim, o Tricolor caiu para a vice-liderança do grupo F da Copa Sul-Americana, com sete pontos conquistados.

O time boliviano subiu para a 3ª posição, com quatro pontos. O Once Caldas-COL é o líder da chave, com nove pontos somados.

O Fluminense volta a campo pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Unión Espanhola-CHI, pela quinta rodada, no Maracanã.

Antes disso, o próximo compromisso da equipe do técnico Renato Gaúcho é neste domingo, às 17h30, quando visita o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Fluminense é o 5º colocado, com 13 pontos. O Galo ocupa a 10ª posição, com nove pontos.