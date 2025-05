Qual o problema do Flamengo de Filipe Luís? Colunistas debatem

Qual o maior problema do Flamengo no primeiro momento de instabilidade no trabalho de Filipe Luís?

No Posse de Bola, os colunistas Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri destacaram deficiências no elenco e na capacidade de mobilização do time

Mauro Cezar: Flamengo tem questões que vão do elenco ao técnico

São vários problemas. Um deles é essa falta de mobilização para os jogos, como aconteceu de novo nessa partida. É uma questão que acontece há muito tempo. O time não se mobiliza muitas vezes. É uma questão física que é apontada como razão pela qual o time cai muito de rendimento. É um negócio muito mal explicado.

Tem a questão do técnico muito jovem ainda vivendo novas experiências e um pouco soberbo em alguns momentos, a ponto de uma coletiva depois de uma vitória dizer para que não ouça os analistas do YouTube. Acho até que ele não quis generalizar, mas de certa forma acabou fazendo isso. Como assim não ouço? Aí tem a frase que para mim diz tudo: eu sei o que estou fazendo. Você sabe o que está fazendo? Imagina se não soubesse.

Então tem várias questões. Um elenco montado por outra gestão e agora tem uma gestão nova, que pensa futebol de outra forma, enfim. Mas são questões que são perfeitamente contornáveis, desde que as pessoas que estão no comando tenham capacidade para isso.

Outra questão é postura em campo, que é determinação, não desistir, não aceitar o resultado. E o Flamengo do Filipe Luís, aí tem muito dele, é capaz de, no último minuto dos acréscimos, precisando de um gol, ficar tocando bola no campo de defesa, no meio-campo, trocando passes e esperando o espaço se apresentar, quando ali não vai aparecer espaço àquela altura. Você vai ter que abrir na marra, seja com chute de média distância, uma bola enfiada, um cruzamento.

Mauro Cezar

Arnaldo: Flamengo não tem mesma capacidade de mobilização do Palmeiras

A comparação com o Palmeiras é inevitável todos os anos, porque são dois pretendentes a tudo, sempre. E quando o Mauro fala sobre a mobilização, é uma questão de comando e o Palmeiras tem há muito tempo o mesmo comando, a mesma diretriz, isso facilita.

E essa coisa da paparicação nunca houve. Talvez o único jogador do Palmeiras que tenha passado um pouco por isso tenha sido o Dudu, lá atrás. E aí o Abel enquadrou e a coisa caminhou. O Palmeiras tem a combinação para mim irresistível do futebol atual, que é comando, saúde e dinheiro.

Dessa vez o Palmeiras tem mais dinheiro que o Flamengo. Essa é a diferença da temporada, por isso para mim o time a ser batido. Para encarar esse time vai ser difícil a temporada toda em qualquer competição. O Palmeiras tende a oscilar pouco.

O Palmeiras tende a oscilar pouco e não tem muita diferença quando ele troca jogadores - talvez essa seja a principal dificuldade do Flamengo, há algum tempo e sobretudo nessa temporada.

Eu posso comparar o Flamengo que jogou contra o Cruzeiro com o Flamengo que jogou no meio de semana na Argentina. Era praticamente o mesmo time só que com o Bruno Henrique no lugar de Cebolinha. E era um time sem energia, sem mobilização e sem condição.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: Flamengo não tem substitutos no nível dos titulares

Eu acho que a grande diferença dos dois elencos é que se o Wesley jogar mal, ele sabe que a concorrência dele no Flamengo é menor do que no Palmeiras, que tem Giay, Marcos Rocha e Mayke. Se o Pedro jogar mal no Flamengo, ele sabe que o Juninho não vai ser o cara que vai substituir a altura como é no Palmeiras com Vitor Roque e Flaco López.

Então, além de você ter uma diferença na hora de manter o nível físico, que eu concordo 100% com o Arnaldo, isso faz muita diferença nesse calendário que a gente tem, tem também o ponto do próprio jogador, a mobilização que falou o Mauro. Além dessa questão de talvez o Flamengo achar que poderia jogar o jogo a hora que quisesse, que tem um pouco disso também.

Lá no fundinho da cabeça dos caras, eles sabem que o Gerson está ali e fala: não tem ninguém aqui que vai tomar meu lugar. E o Flamengo, por uma questão do nível técnico dos jogadores titulares, o nível técnico deles é muito alto. Então quem vai substituir o Arrascaeta? Não existe. O Gerson no seu melhor futebol? Não existe um substituto para o Gerson também. Isso no final acaba fazendo diferença também para os jogadores correrem.

Danilo Lavieri

