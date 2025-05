Portuguesa e Rio Branco fecham acordo para transmissão com imagens de duelo pela Série D

A Portuguesa informou nesta sexta-feira que fechou um acordo com o Rio Branco-ES para a transmissão do jogo. A partida, válida pela quarta rodada da Série D, será transmitida pela Lusa TV e pela Brancão TV, canais oficiais dos clubes no Youtube.

A decisão tem o aval da CBF, que encaminhou um ofício por e-mail autorizando a transmissão no veículo oficial rubro-verde.

"O futebol é um produto, e parcerias como essas reforçam a nossa visão sobre o mercado, assim como a construção de um modelo que achamos interessante para todos. Quem não puder ir ao Canindé terá uma transmissão de qualidade para acompanhar", afirmou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

A Portuguesa SAF e o Rio Branco SAF informam que transmitirão ao vivo e com imagens o jogo entre as equipes na LusaTV e BrancãoTV, canais oficiais dos clubes no Youtube. A partida acontece neste sábado (10), às 17 horas, no Estádio do Canindé, pela quarta rodada da Série D. A... pic.twitter.com/2ualbW1t8O ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 9, 2025

"Precisamos transformar nossas competições em bons produtos, e a parceria entre os clubes é fundamental para isso. A transmissão dos jogos é um movimento importante para valorizar nossas equipes e beneficiar o principal responsável por todo nosso trabalho, que é a torcida", ressaltou Renato Antunes, CEO do Rio Branco-ES.

O duelo está marcado para acontecer neste sábado, às 17h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo. A Portuguesa ocupa a quarta posição do Grupo F, com quatro pontos, enquanto o Rio Branco-ES é o líder da chave, com seis.